Schnurrbärte wie Kaiser Wilhelm: Freude über Zwillinge im Affengehege

Doppelte Freude im Zoo Hoyerswerda.

Von Jacqueline Grünberger

Schon jetzt zeigt sich der typische weiße Schnurrbart. Dessen Ähnlichkeit zum Bart von Kaiser Wilhelm II. verdanken sie ihren Namen.  © Zoo Hoyerswerda

Im Gehege der Kaiserschnurrbarttamarine wurden kurz vor Weihnachten Zwillinge geboren.

Die nur etwa zehn Zentimeter großen Bartträger sind seitdem meist auf dem Rücken von Papa Muru (12) unterwegs, der dabei Unterstützung von den sechs älteren Geschwistern bekommt.

Muttertier Cassandra (11) kümmert sich derweil um die Versorgung. Namen und Geschlecht der Zwillinge stehen zwar noch nicht fest.

Doch schon jetzt dürfen Zoo-Besucher die kleinen Krallenaffen in der Anlage bestaunen.

Titelfoto: Zoo Hoyerswerda

