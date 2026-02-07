Schnurrbärte wie Kaiser Wilhelm: Freude über Zwillinge im Affengehege

Die nur etwa zehn Zentimeter großen Bartträger sind seitdem meist auf dem Rücken von Papa Muru (12) unterwegs, der dabei Unterstützung von den sechs älteren Geschwistern bekommt.

Im Gehege der Kaiserschnurrbarttamarine wurden kurz vor Weihnachten Zwillinge geboren.

Muttertier Cassandra (11) kümmert sich derweil um die Versorgung. Namen und Geschlecht der Zwillinge stehen zwar noch nicht fest.

Doch schon jetzt dürfen Zoo-Besucher die kleinen Krallenaffen in der Anlage bestaunen.