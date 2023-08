Zoo Basel vermeldet: Große Trauer um Elefanten-Star Tusker

Basel (Schweiz) - Traurige Nachricht aus der Schweiz! Ein zum Medienstar gewordener Elefantenbulle ist am heutigen Mittwoch im Zoo von Basel eingeschläfert worden. Ob weitere Tiere von einer Erkrankung betroffen sind, muss geklärt werden.

Der im Basler Zoo lebende Elefantenbulle Tusker musste eingeschläfert werden. © Torben Weber/Zoo Basel/dpa

Er war DIE Bereicherung im Basler Zoo seit 2021: Elefantenbulle Tusker. Nun müssen seine treuen Fans und Wegbegleiter eine herzzerreißende Nachricht schlucken. Der beliebte Dickhäuter lebt nicht mehr!

Das stattliche Tier habe laut Angaben des Zoos Basel unter einer fortgeschrittenen Tuberkulose-Erkrankung gelitten, wie Tierärztin Fabia Wyss nun verlauten ließ. Tusker galt mit 17 gezeugten Nachkommen als bester Zuchtbulle Europas.

Kurator Fabian Schmid sprach von einer sehr großen Elefantenpersönlichkeit, die allen ans Herz gewachsen sei. Auf YouTube und Tiktok waren zahlreiche Clips mit seinen Balance-Akten im Gehege viral gegangen.

Der Zoo war bereits in Sorge um Tusker, da dieser seit einer Weile nicht so aktiv gewesen war. Der Verdacht auf Tuberkulose habe sich jedoch erst am Montag bestätigt.