Zu laut, zu schnell, zu viel: Darum muss Mops-Mischling Pablo dringend raus aus der Stadt

Leipzig - Die Stadt mit all ihrem bunten Treiben ist so gar nichts für Pablo. Gut ein Jahr ist der Chihuahua-Mops-Mischling jetzt alt und schon zum zweiten Mal sucht er ein neues Zuhause - diesmal soll es für immer sein.

Dieser bezaubernde kleine Chihuahua-Mops-Mischling sucht ein neues Zuhause im Grünen. © Facebook/Tiernothilfe Leipzig e.V.

Den treuen Hundeblick hat Pablo auf jeden Fall perfektioniert, doch hinter der lieben Fassade steckt ein kleiner Angstpatient.

"Mit acht Monaten habe ich ihn von einer Familie übernommen, schon dort zeigte er sich eher unsicher", lässt der aktuelle Besitzer über die Facebook-Seite des Vereins "Tiernothilfe Leipzig" erklären.

Leider wurde es im gemeinsamen Zusammenleben immer schlimmer. Die Stadt ist dem kleinen Vierbeiner zu laut, zu schnell und einfach zu viel.

Das kommuniziert er auch. Was zur Folge hat, dass weder Hunde noch Menschen vor seiner lauten Stimme sicher sind. Ein einfaches Aneinander-Vorbeigehen ohne großes Gebell ist aktuell nicht möglich.

Richtige Erfolge im Hundetraining mit geschulten Fachleuten sind bisher auch ausgeblieben. "Da ich eine unsichere Person bin, kann ich ihm nicht die Sicherheit schenken, die er braucht", gesteht sein Besitzer ehrlich.



Dabei ist Pablo eine liebe Seele.