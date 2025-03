27.03.2025 13:11 Züchterin nicht unbekannt: 17 Hundewelpen aus Gartenanlage im Harz gerettet

In Wernigerode kam es am Mittwoch zu einer Tierrettungsaktion. 17 Hundewelpen wurden aus einem verwahrlosten Zustand in einer Gartenanlage geholt.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Nach einem Fall von Animal Hoarding mit mehreren Schafen in Magdeburg, diskutiert ganz Sachsen-Anhalt über den Umgang mit Tieren. Am gestrigen Mittwoch sorgte in Wernigerode (Landkreis Harz) ein weiterer Fall von Tierschutzverstößen für Aufsehen. Die Welpen wurden nach der Rettungsaktion in Tierheime gebracht. © Landkreis Harz/SG Tierschutz Wie der Landkreis Harz mitteilte, wurden am frühen Abend insgesamt 17 Hunde in einer Gartenanlage beschlagnahmt. Gartennachbarn hatten das Veterinäramt über schlechte Tierhaltung informiert und Anzeige erstattet, hieß es. Die Vierbeiner seien größtenteils Welpen der Rassen Border Collie sowie Labrador und nur allein für den Verkauf gezüchtet worden. Tiere Trotz Handicap voller Lebensfreude: Wackel-Katze Angie sucht eine neue Bleibe "Die Tiere wurden unter tierschutzwidrigen und absolut untragbaren Haltungsumständen von einer bereits tierschutzrechtlich bekannten Person gehalten", teilte Tierarzt Dr. Rainer Miethig mit. Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Harz sahen sich deshalb gezwungen einzuschreiten. Alle 17 Hunde seien nach ihrer Rettung zusammen mit der Tierrettung Stapelburg in umliegende Tierheime untergebracht worden. Gegen die Tierhalterin wird nun ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot ausgesprochen. "Besonderer Dank gilt den Helfern der Tierrettung Stapelburg e. V., die bis in die Abendstunden die Hunde in verschiedene Tierheime transportierten, sowie den Beamten des Polizeireviers Harz für deren schnelle Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe", sagte Miethig.

