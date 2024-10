Hunderte Kölner wollen Eintrag zum Geschlecht ändern lassen

Köln - Vor Inkrafttreten des neuen Selbstbestimmungsgesetzes am 1. November haben schon zahlreiche Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags angemeldet.

"In Vorbereitung auf die Umsetzung des SBGG und um den Bedarfen der Kölnerinnen und Kölner zu entsprechen, hat das Standesamt Köln frühzeitig personelle und organisatorische Anpassungen vorgenommen", teilte ein Sprecher mit.

Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) regelt, dass man seinen Geschlechtseintrag und Vornamen per Erklärung im Personenstandsregister ändern lassen kann - ohne Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder richterliche Beschlüsse. Die Erleichterungen betreffen vor allem transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehreren größeren Städten. Viele Standesämter haben demnach ihr Terminangebot ausgeweitet, um die große Nachfrage bedienen zu können.

In Essen liegen bislang 160 Anmeldungen vor, für den Großteil sind schon bis in den Februar hinein Termine zur Beurkundung vereinbart. In den ersten drei Novemberwochen würden im Standesamt fast ausschließlich Erklärungen zum SBGG aufgenommen, hieß es.

Auch in Bonn, Düsseldorf und Dortmund haben jeweils weit mehr als 100 Menschen einen Antrag auf Änderung ihres Geschlechtseintrags gestellt. Die Standesämter bieten den Angaben nach vor allem im November zusätzliche Termine an.

In Münster sind laut Stadt trotz vorliegender 110 Anmeldungen auch im November noch einige Termine frei.