Teammitglieder zogen gegen sie vor Gericht - Transgender-Volleyballerin darf trotzdem weiter mitspielen!

San José (Kalifornien) - An der San José State University spielt eine Transgender -Frau im Frauen-Volleyballteam . Einige Gegenspieler aber auch Teammitglieder fanden dies nicht gerecht und gingen deshalb vor Gericht. Jetzt ist das Urteil gefallen: Blaire Fleming darf weiter im Frauen-Team spielen!

Der Richter hat die Anklage fallen lassen. Somit darf Blaire Fleming weiterhin im Frauen-Team Volleyball spielen. © instagram/blaire.fleming

Nach Berichten der New York Times entschied Richter S. Kato Crews, dass Blaire weiterhin im Frauenteam der San José State University antreten darf und das, obwohl sie eigentlich als Mann geboren wurde.

Das war auch der Grund, weswegen zuvor eine Klage im Bundesstaat Colorado eingereicht wurde. Diese hatte das Ziel, Blaire aus dem laufenden Wettbewerb auszuschließen, da ihre Schläge viel härter als die ihrer Mitspielerinnen wären und so ein zu großes Verletzungsrisiko für alle anderen darstellen.

Dieser Klage schloss sich außerdem der zuvor suspendierte Co-Trainer der eigenen Universitätsmannschaft an. Auch die Teamkapitänin setzte sich dafür ein, dass Blaire für das Finalrunden-Spiel in Las Vegas, was noch diese Woche stattfindet, aus dem Kader gestrichen wird.