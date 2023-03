Zwölfjähriges Promi-Kind outet sich als Transgender: Das sagen die Eltern dazu!

Heather Dubrow , die durch ihre Rolle in der Reality-TV-Serie "Real Housewives of Orange County" bekannt wurde, lebt mit ihrem 64-jährigen Mann Terry zusammen. Neben Ace sind die beiden noch Eltern von Katarina (16) und den Zwillingen Nick und Max (19).

"Wir können nur sagen: Ace, wir lieben dich so sehr und sind stolz, deine Eltern zu sein. Dein Bruder und deine Schwestern lieben und unterstützen dich ebenfalls ❤️", heißt es in dem Statement.

Heather Dubrow (54) mit ihren Kindern Katarina (16) und Ace (12) auf einem älteren Foto. © Screenshot Instagram @heatherdubrow

Dass es in der US-Familie ein Coming-out geben würde, dafür gab es schon vorher erste Anzeichen. "Alle haben ihn immer angeschaut, weil er sich 'wie ein Junge' kleidete, und ich hasse diese Art von Etikette. Es ist Kleidung, nichts weiter", fügte Heather hinzu.

Der Wunsch, die Geschichte ihrer Familie zu erzählen und ihre Bekanntheit für etwas Gutes zu nutzen, war auch der Grund für die Darstellerin, in die letzte Staffel von "Real Housewives of Orange County" zurückzukehren. "Ich hatte das Gefühl, dass es unsere Aufgabe ist, diese Gespräche in anderen Familien in Gang zu halten", so Heather.

Terry sagte: "Sich mit seiner Sexualität zu outen, ist etwas, das viele verschiedene Menschen betrifft. Wir wollen nur, dass die Leute erkennen, dass es Teil normaler Gespräche sein sollte."

Auch die Kinder selbst lobten die lockere "Live-and-let-live"-Stimmung in ihrem Zuhause. Diese habe einen großen Unterschied bei der Erforschung ihrer eigenen Identität gemacht.

"Sie hat mir Billionen von Fragen gestellt, die zeigen, dass sie sich wirklich kümmert", sagte Katarina über ihre Mutter. "Sie hat mich sogar nach meinen Pronomen gefragt. Es ist wirklich einfach, mit ihr zu reden. Ich muss nicht erst Mut fassen, wenn ich ihr etwas zu sagen habe."