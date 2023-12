Ukraine-Krieg: Selenskyj will per Video mit US-Senat sprechen

Erfahrt hier alles über die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine.

Ukraine - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) will angesichts des möglichen Ausfalls der wichtigen US-Militärhilfen zum Jahresende an diesem Dienstag persönlich beim US-Senat um weitere Unterstützung bitten.

Wolodymyr Selenskyj (45, m.), der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen Oleksandr Syrskyj (58, r.) und Roman Maschowez, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes, in der Region Charkiw. © Efrem Lukatsky/AP/dpa Selenskyj wolle die Dringlichkeit weiterer US-Hilfen für sein Land deutlich machen und werde per Video in eine nicht-öffentliche Sitzung der Senatorinnen und Senatoren zugeschaltet, kündigte der demokratische Mehrheitsführer in der Parlamentskammer, Chuck Schumer (73), am Montagabend (Ortszeit) an. Die ukrainische Armee muss sich derweil an der Front im Osten und Süden des Landes weiter heftiger Angriffe von russischer Infanterie, Artillerie und Luftwaffe erwehren. Der Generalstab in Kiew sprach in seinem Abendbericht von 61 Infanterieangriffen des Feindes allein am Montag. Sie seien abgewehrt worden, hieß es dazu ohne weitere Einzelheiten. Sämtliche wichtigen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr auch weiter in diesem fortlaufend aktualisierten Artikel.

5. Dezember, 06.31 Uhr: Russland berichtet erneut von abgewehrten Drohnenangriffen

Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. 22 unbemannte Flugkörper seien zerstört worden, 13 weitere seien über dem Asowschen Meer und über der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Immer wieder kommt es vor, dass Russland von angeblich erfolgreich abgewehrten Drohnenangriffen spricht, dann aber doch Schäden bekannt werden.

Ein russischer Militärhubschrauber überfliegt über der Straße von Kertsch die Krim-Brücke. Über der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim soll es laut russischen Angaben erneut zu Drohnenangriffen gekommen sein. © -/AP/dpa

5. Dezember, 06.24 Uhr: Selenskyj soll per Video zu US-Senatoren sprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) will sich nach Angaben aus Washington persönlich an den US-Senat wenden, um die Dringlichkeit weiterer US-Hilfen für sein Land deutlich zu machen. Selenskyj werde am Dienstag per Video in eine nicht-öffentliche Sitzung der Senatorinnen und Senatoren zugeschaltet, kündigte der demokratische Mehrheitsführer in der Parlamentskammer, Chuck Schumer (73), am Montagabend (Ortszeit) an. Er bitte alle, an diesem "wichtigen Briefing" teilzunehmen. Es gehe darum, direkt von Selenskyj zu erfahren, was auf dem Spiel stehe.

Selenskyj (45) fordert weitere US-Hilfen für die Ukraine. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

5. Dezember, 06.12 Uhr: Putin kritisiert Umgang mit Russen in Lettland

Russlands Präsident Wladimir Putin (71) hat den Umgang des Baltenstaates Lettland mit einem Teil der russischen Bevölkerung in bedrohlichen Worten kritisiert. "Ich glaube nicht, dass das Glück zu denen ins Haus kommt, die eine solche Politik verfolgen", sagte der Kremlchef am Montag in Moskau. Wer Teile seiner Bevölkerung - so wörtlich - schweinisch behandele, brauche sich nicht zu wundern, wenn sich dies gegen einen selbst kehre. Das sagte Putin der Agentur Tass zufolge bei einer Sitzung des russischen Menschenrechtsrats.

Der russische Präsident Putin (71) spricht von "schweinischer Behandlung" der russischen Nichtbürger in Lettland. © Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa