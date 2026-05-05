05.05.2026 06:56 Ukraine-Krieg: Kiew überrascht Moskau mit eigenem Vorstoß zu Waffenruhe

Nach der Ankündigung Russlands einer einseitigen Feuerpause rund um den Weltkriegsgedenktag am 9. Mai hat die Ukraine ebenfalls eine Feuerpause verkündet.

Ukraine - Vor dem für Russland besonders wichtigen Tag des Sieges am 9. Mai hat nach Moskau überraschend auch Kiew eine eigene Waffenruhe angekündigt.

Russische Soldaten während der Probe der Militärparade zum Tag des Sieges anlässlich des 81. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa "Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0 Uhr (23 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) mit. Sollte sich die russische Seite nicht ebenso daran halten, werde Kiew spiegelbildlich reagieren. Eine zeitliche Begrenzung für die Waffenruhe nannte er dabei nicht. Zuvor hatte Russland eine Feuerpause für den 8. und 9. Mai angekündigt. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, die ukrainische Initiative zu unterstützen. "Der Frieden kann nicht auf "Paraden" und "Feiertage" warten", schrieb er auf X mit Blick auf die jährliche Militärparade anlässlich des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland am Samstag. Ukraine Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Angriffen in der Nordostukraine Falls Moskau bereit für ein Ende der Kämpfe sei, könne dies bereits morgen geschehen. "Der 6. Mai zeigt, ob Moskau es ernst meint und was es wirklich will: Frieden oder Militärparaden." Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

5. Mai, 6.56 Uhr: Selenskyj kündigt Feuerpause für 5. und 6. Mai an

Nach der Ankündigung Russlands einer einseitigen Feuerpause rund um den Weltkriegsgedenktag am 9. Mai hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinerseits eine Feuerpause verkündet. Diese werde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um Mitternacht beginnen. Zu der russischen Ankündigung einer Feuerpause sagte Selenskyj, bislang habe sein Land "keine offizielle Anfrage" zu einer Einstellung der Kampfhandlungen erhalten. Diese werde lediglich "auf russischen Online-Netzwerken behauptet". Das russische Verteidigungsministerium hatte am Montagabend im vom russischen Staat unterstützten Onlinedienst Max geschrieben, auf Befehl von Präsident Wladimir Putin werde am 8. und 9. Mai eine Feuerpause eingehalten. Am 9. Mai wird in Russland feierlich an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.

Nach der Ankündigung Russlands einer einseitigen Feuerpause rund um den Weltkriegsgedenktag am 9. Mai hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) seinerseits eine Feuerpause verkündet. © Vadim Ghirda/AP/dpa

4. Mai, 19.42 Uhr: Russland ordnet Waffenruhe für zwei Tage an

Russland hat für den 8. und 9. Mai eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angeordnet. Damit folge die Armee einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin (73), teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Kreml-Herrscher Wladimir Putin (73) hat den Waffenstillstand angeordnet. © Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

4. Mai, 15.42 Uhr: Viele Tote durch russische Angriffe in Ukraine

In der Ukraine sind bei russischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Sechs Personen seien bei einem Raketenangriff auf die Stadt Merefa im ostukrainischen Gebiet Charkiw ums Leben gekommen und weitere 24 verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, bei Telegram. Getötet wurden demnach Männer und Frauen zwischen 41 und 74 Jahren. Mehrere Wohnhäuser, Hochhäuser und Läden seien beschädigt worden. Auch die Siedlung Besljudiwka wurde demnach mit einer Drohne angegriffen.

Immer wieder gibt es schwere Angriffe in Charkiw. (Archivbild) © Andrii Marienko/AP/dpa

4. Mai, 14.25 Uhr: Selenskyj setzt auf rasche Auszahlung der EU-Milliarden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. "Es ist nötig, dass das Geld so schnell wie möglich eintrifft und die Ukraine ihr Programm zur Widerstandsfähigkeit in Vorbereitung auf den Winter umsetzen kann", schrieb er auf der Onlineplattform X. Vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan traf sich Selenskyj im engeren Kreis mit den europäischen Partnern, die ihm in Gesprächen mit Washington zur Seite stehen. Dazu zählten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. © Anthony Pizzoferrato/AP/dpa

4. Mai, 6.57 Uhr: Ukrainische Drohne beschädigt Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Morgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Das beschädigte Gebäude - laut "Kyiv Independent" ein luxuriöses Hochhaus - liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Luftabwehr abgeschossen. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

In Moskau ist eine ukrainische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen. © Uncredited/AP/dpa

3. Mai, 23 Uhr: Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen