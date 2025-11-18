Ukraine-Krieg: Regierung in Kiew will 43 Milliarden von Russland für Klimaschäden

Wolodymyr Selenskyj hat auf seiner Europareise neue Verträge über militärische Hilfe und Energieversorgung in Aussicht gestellt.

Ukraine - Die Kämpfe um Prokowsk werden mit unverminderter Härte fortgeführt. Wie lange kann die Stadt dem russischen Ansturm noch standhalten?

Russische Raketenartillerie feuert im Raum Prokowsk auf ukrainische Stellungen. © Russisches Verteidigungsministerium Auch in der Nacht hat Russland wieder die ukrainische Energieversorgung in der Ukraine angegriffen. Zwei Wärmekraftwerke in der Region Donezk wurden beschädigt. Es kam in der Folge zu Stromausfällen. Derweil wurde in der Region Charkiw bei einem russischen Angriff eine 17-Jährige getötet, wie der Gouverneur des Gebietes mitteilte. Ukraine Ukraine-Krieg: Vorerst keine US-Tomahawks für die Ukraine Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

18. November, 22.46 Uhr: Regierung in Kiew will 43 Milliarden von Russland für Klimaschäden

Die Ukraine fordert von Russland 43 Milliarden US-Dollar Schadenersatz für während des Angriffskriegs erlittene Klimaschäden. Damit soll ein umweltfreundlicher Wiederaufbau nach dem Krieg finanziert werden, sagte der stellvertretende Wirtschafts- und Umweltminister Pawlo Kartaschow auf der UN-Klimakonferenz in Brasilien. Als Beispiele nannte er die enormen Mengen an Kerosin, Öl und Diesel, die Jets, Schiffe und Panzer verbrennen, sowie abgebrannte Wälder und zerstörte Gebäude. "In vielerlei Hinsicht führt Russland einen schmutzigen Krieg – und unser Klima ist ebenfalls ein Opfer." Die Forderung basiert auf Berechnungen der Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen (IGGAW). Im Oktober hatte sie mitgeteilt, dass seit der russischen Invasion im Februar 2022 wegen des Kriegs so viel klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen wurden wie Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gemeinsam in einem Jahr freisetzen. Ein Drittel der Treibhausgase wurde demnach durch den Krieg selbst freigesetzt, etwa durch Panzer und Jets. Ein weiterer wichtiger Faktor sind vom Krieg entfachte Wald- und Buschbrände. Sie wüteten mehrheitlich an oder nahe der Frontlinien oder in Grenzgebieten.

Die Ukraine fordert von Russland 43 Milliarden US-Dollar Schadenersatz für während des Angriffskriegs erlittene Klimaschäden. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

18. November, 20 Uhr: Regionaler Notstand nach ukrainischem Drohnenangriff erklärt

Nach Strom- und Fernwärmeausfällen infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf zwei Wärmekraftwerke ist im russisch besetzten Teil des Gebietes Donezk der regionale Notstand erklärt worden. Ein entsprechendes Dekret veröffentlichte der von Moskau eingesetzte Chef der Donezker Besatzungsverwaltung, Denis Puschilin. Mit der Maßnahme sollen die erforderlichen Reparaturen erleichtert werden. In der Nacht zum Dienstag waren die Wärmekraftwerke bei Starobeschewe und Suhres von ukrainischen Drohnen attackiert worden. Gut 65 Prozent der Verbraucher im russisch besetzten Teil der Region Donezk sollen ohne Strom sein. Schulen und Kindergärten sind den Anordnungen der Behörden zufolge nur bei funktionierender Fernwärmeversorgung geöffnet. In der Ostukraine sinken die Temperaturen in der Nacht in den einstelligen Bereich.

18. November, 18.53 Uhr: Zwei Ukrainer nach Anschlag auf Bahnstrecke im Visier

Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnstrecke in Polen haben Ermittler zwei Verdächtige ausgemacht. Beide seien ukrainische Staatsbürger, die seit längerem mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hätten, sagte Regierungschef Donald Tusk vor dem Parlament in Warschau. Bei einem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen Mann, der im Mai in seinem Heimatland von einem Gericht in Lwiw wegen Sabotage verurteilt wurde und sich später in Belarus aufhielt. Der andere Verdächtige stammt aus dem Donbass. Beide sollen im Herbst gemeinsam aus Belarus nach Polen eingereist sein. Nach dem Anschlag hätten beide über den Grenzübergang Terespol Polen Richtung Belarus verlassen, sagte Tusk.

Nachdem es an der Banhstrecke Deblin-Warschau zu einer Explosion gekommen war, laufen die Spekulationen auf Hochtouren. Nun haben Ermittler zwei Verdächtige ausgemacht. © Przemyslaw Piatkowski/PAP/dpa

18. November, 12.27 Uhr: Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke

Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich. Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau.

18. November, 6.02 Uhr: 17-Jährige bei russischem Raketenangriff in der Ostukraine getötet

Bei einem russischen Raketenangriff ist nach ukrainischen Angaben eine 17-Jährige in der ostukrainischen Region Charkiw getötet worden. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden, erklärte der örtliche Gouverneur am Dienstag.

17. November, 19.51 Uhr: Russischer Angriff auf Ukraine trifft türkischen LNG-Tanker

Durch einen russischen Luftangriff auf den ukrainischen Donauhafen Ismajil ist ein Brand auf einem türkischen Tankschiff für Flüssigerdgas (LNG) ausgebrochen. Das ukrainische Ministerium für regionale Entwicklung in Kiew teilte mit, die Pumpvorrichtung auf dem Tanker sei getroffen worden. Die 16 Mann starke Besatzung der "Orinda" wurde nach türkischen Medienberichten von Bord gebracht.

Ein mit Flüssiggas beladenes Frachtschiff steht in Flammen, nachdem die ukrainische Hafeninfrastruktur im rumänischen Ismail durch russische Angriffe getroffen wurde. © Uncredited/ISU Tulcea/AP/dpa

17. November, 19.45 Uhr: Russisches Geld für Kiew? Von der Leyen schreibt Merz & Co.

Die Diskussion über die Nutzung von in der EU festgesetzten russischen Staatsgeldern für die Ukrainegeht auf die Zielgerade. In einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt dar, wie die insbesondere von Belgien thematisierten Risiken adressiert werden könnten. Zudem formuliert sie aus, wie der auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzte Finanzbedarf der Ukraine gedeckt werden könnte, sollte es in der EU keine Einigung auf die Nutzung von russischen Zentralbankgeldern geben.

17. November, 19.40 Uhr: Verwirrung um Verbleib von Ex-Verteidigungsminister Umjerow

Angesichts des Korruptionsskandals in der Ukraine hat die Kiewer Führung Spekulationen über eine mögliche Flucht von Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow dementiert. "Der Sekretär des Rates für Nationale Sicherheit und Verteidigung (Rustem Umjerow) ist auf einer geplanten Dienstreise und arbeitet heute in den Vereinigten Staaten von Amerika", schrieb das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation, angesiedelt beim Sicherheitsrat, auf sozialen Netzwerken. Umjerow stehe im ständigen Kontakt mit der Staatsführung und nehme an Arbeitstreffen teil, die auf eine Stärkung der internationalen Unterstützung für die Ukraine abzielen.

Der Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow (43). (Archivbild) © Emrah Gurel/AP/dpa

17. November, 15.53 Uhr: Moskau wirft Pistorius "kriegsbefürwortende Rhetorik" vor

Der Kreml hat erneute Äußerungen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu einem bald möglichen russischen Angriff auf ein Nato-Mitglied zurückgewiesen. "In Russland gibt es keine Anhänger jedweder Konfrontation mit der Nato", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Er reagierte damit auf ein Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit Pistorius, in dem dieser sagte, ein Angriff Russlands auf ein Nato-Land im Osten sei 2029 denkbar.

17. November, 12.23 Uhr: Ukraine will offenbar zahlreiche französische Kampfjets kaufen

Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 dieser Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Auch um das Luftverteidigungssystem SAMP/T soll es demnach gehen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt.

Die Ukraine will französischen Angaben zufolge zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen - geschätzter Stückpreis 75 Millionen Euro. © Photo by ALAIN JOCARD / AFP

17. November, 10.07 Uhr: Klingbeil ruft China zu Vermittlung im Ukraine-Krieg auf

Vizekanzler Lars Klingbeil hat China aufgerufen, sich stärker als bisher für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine einzusetzen. Er sei fest davon überzeugt, "dass China hierbei eine entscheidende Rolle spielen kann", sagte der Finanzminister und SPD-Chef bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng. Der Ukraine-Krieg sei auch ein destabilisierender Faktor für die globale wirtschaftliche Entwicklung.

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, 47) appelliert an China, seinen Einfluss geltend zu machen. © Photo by MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP

17. November, 6.12 Uhr: Ukrainischer Außenminister bittet um Geld für Drohnen

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat die Unterstützer seines Landes im Abwehrkampf gegen Russland um Geld für die Drohnenproduktion gebeten. Kremlchef Wladimir Putin werde den Krieg nur beenden, wenn zwei Faktoren einträten, schrieb er auf der Plattform X. Zum einen müsse Putin "die Illusion verlieren", dass er noch auf dem Schlachtfeld gewinnen könne. Zum anderen müsse der Preis für die Fortführung des Kriegs den Preis für ein Ende des Kriegs übersteigen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha fordert einmal mehr Geld. © Virginia Mayo/Pool AP/dpa

17. November, 6.04 Uhr: Mindestens drei Tote bei russischen Raketenangriffen in der Ostukraine

Bei russischen Raketenangriffen auf die ostukrainische Stadt Balaklija sind laut örtlichen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Die Militärverwaltung der Stadt in der Region Charkiw erklärte, das Zentrum von Balaklija sei in der Nacht auf Montag Ziel von zwei russischen Raketenangriffen geworden. Dabei seien drei Menschen getötet und zehn weitere Menschen verletzt worden, darunter Kinder.