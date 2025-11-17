Angeblich schon im Einsatz: Russland zeigt neuartigen Kampfroboter

Ukraine - Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht. Beide Seiten versuchen, sich mit technischen Innovationen zu übertrumpfen. Nun haben die Russen den neuartigen Kampfroboter "Mini-TOS" vorgestellt.

Dieses Bild soll das ferngesteuerte Bodenfahrzeug "Mini-TOS" zeigen. © Telegram/АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Nach Angaben russischer Militärblogger wurde der Kampfroboter im Raum Sumy gegen ukrainische Stellungen eingesetzt.

Das ferngesteuerte Bodenfahrzeug "Mini-TOS" soll demnach eine effektive Reichweite von 600 bis 1000 Metern haben und ist mit thermobaren Granaten vom Typ "Schmel" ("Hummel") ausgerüstet - auch bekannt als "Flammenwerfer-Munition". Gesteuert wird der Roboter aus großer Entfernung von einem Drohnen-Operator, der über dem Einsatzgebiet schwebt, hieß es.

Vorteilhaft aus Sicht des Kremls: "Mini-TOS" soll vergleichsweise günstig sein. Die eingesetzten thermobaren Granaten stehen in großer Stückzahl zur Verfügung und gelten als "erprobt".

Nun soll "Mini-TOS" von russischen Fallschirmjägern im Raum Sumy im Kampfeinsatz getestet worden sein und ukrainische Stellungen ins Visier genommen haben. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht bestätigen.