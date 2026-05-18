18.05.2026 06:37 Ukraine-Krieg: Russland beantwortet ukrainische Attacken mit Gegenangriffen

In der Nacht auf Sonntag verübte das ukrainische Militär massive Drohnenangriffe auf Moskau. Russland antwortet kurz darauf mit Attacken.

Ukraine - Russland hat die massiven ukrainischen Drohnenattacken auf Moskau in der Nacht mit Gegenangriffen beantwortet.

Im Osten Moskaus ist ein Großfeuer ausgebrochen. Stunden zuvor war die russische Hauptstadt Ziel schwerer Drohnenangriffe. © Andre Ballin/dpa Bei Drohnen- und Raketenangriffen auf Regionen im Zentrum und Süden der Ukraine wurden Behördenangaben zufolge mindestens zwölf Menschen verletzt. In der Hafenstadt Odessa trafen Drohnen demnach ein Wohngebäude und verletzten einen elfjährigen Jungen sowie einen 59-jährigen Mann. In der Stadt Dnipro wurden den Angaben zufolge mindestens neun Menschen verletzt, darunter ein Kind. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar. Ukraine Tot geglaubter Soldat meldet sich bei Familie: Jetzt will der Staat ein Haufen Geld Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

18. Mai, 6.32 Uhr: Russische Angriffe auf Odessa und Dnipro

In der Nacht auf Sonntag hatte die Ukraine russischen Angaben zufolge einen ihrer heftigsten Angriffe seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als vier Jahren auf die Region Moskau gestartet. Dabei wurden russischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet. Russland hat die massiven ukrainischen Drohnenattacken auf Moskau in der Nacht mit Gegenangriffen beantwortet. Bei Drohnen- und Raketenangriffen auf Regionen im Zentrum und Süden der Ukraine wurden Behördenangaben zufolge mindestens zwölf Menschen verletzt. In der Hafenstadt Odessa trafen Drohnen demnach ein Wohngebäude und verletzten einen elfjährigen Jungen sowie einen 59-jährigen Mann. In der Stadt Dnipro wurden den Angaben zufolge mindestens neun Menschen verletzt, darunter ein Kind. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar.

17. Mai, 22.17 Uhr: Abgestürzte Drohne in Litauen entdeckt

Nach mehreren Drohnenvorfällen in den baltischen Staaten ist erneut eine unbekannte Drohne auf litauischem Boden entdeckt worden. Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagementzentrums wurde in einem Feld im Bezirk Utena ein abgestürztes Flugobjekt gefunden. Dabei soll es sich möglicherweise um eine militärische Drohne handeln. Bislang gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Drohne explodiert sei. Die genauen Umstände des Vorfalls werden einem Rundfunkbericht zufolge nun untersucht. Zu Herkunft und Art des Flugkörpers gab es zunächst keine Angaben. Erste Informationen deuteten jedoch darauf hin, dass es sich um eine ukrainische Drohne handelt, sagte der Leiter des Krisenmanagementzentrums, Vilmantas Vitkauskas, litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius.

17. Mai, 22.10 Uhr: Selenskyj sieht veränderte Kriegslage durch Reichweite ukrainischer Waffen

Die vergrößerte Reichweite der neuesten ukrainischen Waffen ändert nach Meinung von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) die Lage im Krieg erheblich. In seiner abendlichen Videoansprache hob er die Wirkung der jüngsten Angriffe gegen die russische Hauptstadt Moskau und andere weit entfernte Ziele in Russland hervor. "Die Entfernung zu den Zielen beträgt diesmal mehr als 500 Kilometer, was auch deshalb von Bedeutung ist, weil die Region Moskau am stärksten mit russischen Luftabwehrmitteln gesättigt ist", sagte er. "Aber die ukrainischen Langstreckenwaffen überwinden dies bereits." Kiew antwortet damit auf die russischen Dauerangriffe der vergangenen Jahre gegen Ziele in der Ukraine. Nunmehr sollten sich Russen Gedanken "über ihre eigenen Raffinerien, ihre Ölförderanlagen und ihre Unternehmen machen und nicht darüber, wie sie das Leben anderer Völker zerstören können", betonte Selenskyj. "Und diese Reichweite unserer Waffen ist es, die die Lage und die allgemeine Wahrnehmung des russischen Krieges in der Welt erheblich verändert." Der Krieg kehre somit nach Russland "in seinen Heimathafen zurück".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) sieht eine veränderte Kriegslage durch die Reichweite der Waffen seines Landes. © Ansgar Haase/dpa

17. Mai, 18.58 Uhr: Angriff bei besetztem AKW Saporischschja gemeldet

Eine Fahrzeughalle des von Russland besetzten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja ist nach russischer Darstellung von ukrainischer Artillerie getroffen worden. Das Gebäude sowie einige darin abgestellte Busse seien dabei beschädigt worden, Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Verwaltung des Kraftwerks mit. Zudem sei eine ukrainische Drohne beim Anflug auf das Kraftwerk von der Flugabwehr zerstört worden. Von ukrainischer Seite gab es dazu keine Erklärung. Das mit sechs Reaktoren und einer Nennleistung von 6000 Megawatt größte Atomkraftwerk Europas steht seit März 2022 unter russischer Kontrolle. Es produziert derzeit keinen Strom. Mehrere ukrainische Rückeroberungsversuche scheiterten. Ein Team der internationalen Atombehörde IAEA ist ständig vor Ort, um die Lage zu beobachten und durch seine Präsenz einen Atomunfall zu verhindern.

Nach russischen Angaben hat ukrainische Artillerie eine Fahrzeughalle vom AKW Saporischschja beschädigt. (Archivbild) © Kateryna Klochko/AP/dpa

17. Mai, 18.25 Uhr: Tote und Verletzte nahe Moskau nach Drohnenangriff

Bei massiven ukrainischen Gegenangriffen mit mehr als 100 Drohnen sind nahe Moskau nach Angaben russischer Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. Der Gouverneur des Moskauer Gebiets Andrej Worobjow sprach auch von fünf Verletzten, nachdem im Zuge der Angriffe zahlreiche Wohnhäuser beschädigt worden seien. In Moskau berichtete Bürgermeister Sergej Sobjanin von zwölf Verletzten beim Angriff auf eine Ölraffinerie. Getroffen worden seien Bauarbeiter nahe der Anlage, das Werk selbst sei technisch weiter intakt. Eigentlich rühmt sich die Hauptstadtregion damit, über die beste und dichteste Flugabwehr in Russland zu verfügen. Treffer gab es zwar schon in der Vergangenheit. Die Hauptstadtmedien berichten nun aber von einem der heftigsten ukrainischen Angriffe seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als vier Jahren – und den größten seit Jahresbeginn.

Rauch steigt nach ukrainischen Drohnenangriffen über dem Osten Moskaus auf. © Andre Ballin/dpa

17. Mai, 15.16 Uhr: Angriffe auf Moskau seien laut Selenskyj "völlig gerechtfertigt"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gegenschläge mit Drohnen gegen Moskau und die Hauptstadtregion als "völlig gerechtfertigt" bezeichnet. Es handele sich um die Reaktion des Landes auf den andauernden russischen Angriffskrieg, teilte der Staatschef bei Telegram mit. Er veröffentlichte auch ein Video mit einer großen Rauchwolke in der Ferne – als angeblichen Beweis für die folgenreichen Angriffe nahe Moskau. "Die Konzentration der russischen Luftabwehr in der Region Moskau ist am größten. Aber wir überwinden sie", sagte Selenskyj. "Wir sagen den Russen ganz klar: Ihr Staat muss diesen Krieg beenden", sagte er weiter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) dankte seinem Militär für die "Treffsicherheit". © Sven Hoppe/dpa

17. Mai, 8.47 Uhr: Drohnenalarm in Lettland - Flugobjekt durchquert Luftraum

Im Baltikum haben die Streitkräfte des EU- und Nato-Mitglieds Lettland Anwohner über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Das Flugobjekt sei am Morgen in den Luftraum eingedrungen und habe diesen dann wieder verlassen, teilten die Streitkräfte mit. Kampfjets der Nato seien aktiviert worden, hieß es, ohne nähere Angaben. In der Vergangenheit kam es bereits zu Explosionen durch Drohnenvorfälle auf lettischem Gebiet. "Solange die russische Aggression in der Ukraine andauert, ist es möglich, dass es erneut zu Vorfällen kommt, bei denen ausländische Drohnen in den lettischen Luftraum eindringen oder sich diesem nähern", teilte das Militär weiter mit. Der Luftraum werde ständig überwacht, gemeinsam mit den Nato-Verbündeten sei auch schnelle Reaktion auf Bedrohungslagen gewährleistet.

Ein Flugobjekt sei am Morgen in den lettischen Luftraum eingedrungen und habe diesen dann wieder verlassen, teilte das Militär mit. (Symbolfoto) © Efrem Lukatsky/AP/dpa

17. Mai, 8.45 Uhr: Russland will 556 ukrainische Drohnen abgewehrt haben

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums im ganzen Land insgesamt 556 ukrainische Drohnen abgewehrt. Das berichtete Russlands staatliche Nachrichtenagentur Tass. Die Angaben aus Moskau konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Zuvor hatten russische Behördenvertreter im Raum Moskau und auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim von Drohnenangriffen berichtet. Sollten die russischen Angaben zur Zahl der abgeschossenen Drohnen zutreffen, würden sie auf einen großen Angriff der Ukraine hindeuten. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte keine Informationen dazu, wie viele Drohnen nicht rechtzeitig abgefangen werden konnten.

17. Mai, 7.10 Uhr: Russland-Experte erwartet keinen raschen Angriff gegen Nato

Der Historiker Mattias Uhl hält die Warnungen von Bundespolitikern und Sicherheitsexperten vor einem baldigen Angriff Russlands auf Deutschland oder ein anderes Nato-Land für überzogen. "Es wäre unklug, jenen Experten Beachtung zu schenken, die zu Dramatisierungen neigen, ohne das Potenzial Russlands wirklich zu kennen", sagt der Experte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. In seinem Buch "Wie stark ist Russland wirklich? Die Wahrheit über Putins Militärmacht" (Herder) warnt er vor einem für den Westen "fatalen Rüstungswettlauf". Er plädiert für eine Abschreckung mit Augenmaß sowie für Dialog der EU mit Russland. Der Experte beklagt, dass zahlreiche deutsche Experten in Militär- und Sicherheitsfragen der russischen Propaganda von der "zweitstärksten Armee" der Welt erlegen seien. Das deutsche Bild beruhe nicht selten auf Fehlwahrnehmungen oder Mythen. "Dies führt zu einer Überschätzung der russischen Fähigkeiten und birgt die Gefahr, in eine fatale Rüstungsspirale zu geraten, die der Nato keine Vorteile in der Auseinandersetzung mit Russland bringt." Kremlchef Wladimir Putin versuche zwar, mit Waffenschauen und Raketentests, den Eindruck einer vermeintlichen Stärke russischer Rüstungsindustrie zu erzeugen. "Doch nichts ist weiter von der Realität entfernt", betont Uhl in seinem Buch.

Mit Waffenschauen und Raketentests demonstriert Russland die vermeintliche Stärke seiner Rüstungsindustrie. © Ulf Mauder/dpa

16. Mai, 22.42 Uhr: Selenskyj beklagt, dass Moskau noch immer westliche Elektronik erhält

Nach schweren russischen Raketenangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) eine Einhaltung der Techniksanktionen gegen Moskau gefordert. "Bei dem Angriff auf Kiew in dieser Woche haben die Russen Raketen eingesetzt, die in diesem Jahr hergestellt wurden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. "Ohne Komponenten von Unternehmen aus Europa, Japan und den Vereinigten Staaten hätten die Russen diese Raketen einfach nicht herstellen können." Gleiches gelte für andere Waffen der russischen Armee bei ihren Angriffen auf ukrainische Städte. "Russlands Verbindungen zur Welt, die dem Krieg dienen, sind eine direkte Bedrohung für das Leben", sagte der ukrainische Präsident.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) bekommt Moskau noch immer westliche Elektronik. © Sven Hoppe/dpa

16. Mai, 20.02 Uhr: Russische Pässe für Separatistengebiet Transnistrien

Russlands Präsident Wladimir Putin (73) erleichtert die Ausgabe russischer Pässe im Separatistengebiet Transnistrien und verstärkt damit den Druck auf die Republik Moldau. Einem Erlass des Kremlchefs zufolge sollen Einwohner von Transnistrien ab 18 Jahren russische Staatsbürger werden können, auch wenn sie nicht - wie sonst gefordert - fünf Jahre in Russland gewohnt haben. Der Kreml in Moskau veröffentlichte das Dokument. Transnistrien ist ein vorwiegend von ethnischen Russen bewohnter schmaler Landstreifen zwischen dem Fluss Dnjestr und der Ukraine. Er hat sich in einem Krieg Anfang der 1990er Jahre von der rumänischsprachigen Republik Moldau abgespalten. International ist die Separatistenrepublik nicht anerkannt. Für Moldau, das in die EU strebt, ist die Abspaltung ein ungelöstes Problem. Russland unterstützt Transnistrien und hat dort etwa 1500 Soldaten stationiert, meist Einheimische mit russischer Staatsbürgerschaft.

Kremlchef Wladimir Putin (73) erleichtert die Ausgabe russischer Pässe im Separatistengebiet Transnistrien. © Vyacheslav Prokofyev/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

16. Mai, 10 Uhr: Junge (12) macht Russen-Drohne den Garaus

Laut Washington Post stand der Zwölfjährige auf einem Birnbaum im Norden der Ukraine, wollte gerade einen Ast absägen. Er hörte ein Summen, sah dann eine schwarze Drohne bodentief auf das Grundstück seiner Familie zufliegen. Seine Geschwister spielten draußen mit Freunden. Da erinnerte sich der Zwölfjährige an einen Tipp eines ukrainischen Soldaten mit dem Funknamen "Dynamo". Der habe ihm gezeigt, wie russische "Glasfaser-Drohnen" funktionieren - und wie sie aufgehalten werden können. Die Drohnen, die nicht per Funk, sondern über ein kilometerlanges Kabel aus Glasfaser gesteuert werden, sind anfällig. Der Junge schnappte sich das dünne Kabel, zählte bis zehn und zerriss es dann. Die Drohne drehte und stürzte ab. Zu Schaden kam niemand!

FPV-Drohnen ziehen ein dünnes Kabel aus Glasfaser hinter sich her. Das macht es schwieriger, sie mit Störsendern auszuschalten. Bei per Funk gesteuerten Drohnen ist das einfacher. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

16. Mai, 7.28 Uhr: Funkstille beendet - Merz und Trump sprechen über Friedenslösung

Friedrich Merz (70, CDU) telefonierte am Freitag mit US-Präsident Donald Trump (79) während dessen Rückreise aus China. Themen des Telefonats waren laut Merz "eine Friedenslösung für die Ukraine" sowie der Nato-Gipfel im türkischen Ankara Anfang Juni. Details nannte der Kanzler nicht. Er betonte aber: "Die USA und Deutschland sind starke Partner in einer starken Nato." Zuletzt hatte Merz mit Äußerungen zum Iran-Krieg für Verstimmung in Washington gesorgt. Danach kühlte sich das Verhältnis beider Staaten ab.

Im März, als dieses Foto entstand, haben Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) und US-Präsident Donald Trump (79, l.) noch miteinander gesprochen. Jetzt nähern sich beide Seiten nach einer längeren Redepause wohl wieder an. © Guido Bergmann/Presse- und Informationsamt der/dpa

15. Mai, 21.53 Uhr: Neun Verletzte in Belgorod nach ukrainischem Drohnenangriff

Neun Menschen sind im westrussischen Belgorod nach Behördenangaben durch den Einschlag einer ukrainischen Drohne in einem Wohnhaus verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein dreijähriges Mädchen, teilte der Krisenstab der Region bei Telegram mit. Den vom Stab veröffentlichten Bildern zufolge wurde ein zehnstöckiger Wohnblock getroffen, die Fassade und etliche Balkons beschädigt.