04.05.2026 20:58 Ukraine-Krieg: Russland ordnet Waffenruhe für zwei Tage an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union.

Ukraine - Bisher hat er einen Besuch in Kiew strikt vermieden - nun will der Moskau-freundliche slowakische Regierungschef Robert Fico (61) erstmals in die Ukraine reisen.

Unter Robert Fico (61) stellte die Slowakei jegliche Militärhilfe für Kiew ein. Nun will der Regierungschef erstmals in die Ukraine reisen. © Bernd von Jutrczenka/dpa Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) erklärte Fico am Samstag: "Wir werden das Format gemeinsamer Regierungssitzungen fortsetzen und zudem gegenseitige Besuche in unseren Hauptstädten vornehmen." Nach der Abwahl von Ungarns Regierungschef Viktor Orban (62) ist Fico der engste Verbündete von Kreml-Chef Wladimir Putin in der EU. Der nationalistische slowakische Regierungschef erklärte nun, er habe bestätigt, "dass die Slowakei den EU-Beitritt der Ukraine unterstützt, denn wir wollen, dass die Ukraine, unser Nachbar, ein stabiles und demokratisches Land ist". Ukraine Ukraine-Krieg: Drohnen über der Ukraine und Russland Er äußerte zudem den Wunsch nach freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern. Er werde Selenskyj auch am Montag am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan sehen. Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

4. Mai, 20.58 Uhr: Selenskyj kündigt Waffenruhe ab Mittwoch an

Kurz nach einer russischen Erklärung hat die Ukraine ebenfalls eine Waffenruhe angekündigt. "Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0 Uhr (23 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) mit.

4. Mai, 19.42 Uhr: Russland ordnet Waffenruhe für zwei Tage an

Russland hat für den 8. und 9. Mai eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angeordnet. Damit folge die Armee einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin (73), teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Kreml-Herrscher Wladimir Putin (73) hat den Waffenstillstand angeordnet. © Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

4. Mai, 15.42 Uhr: Viele Tote durch russische Angriffe in Ukraine

In der Ukraine sind bei russischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Sechs Personen seien bei einem Raketenangriff auf die Stadt Merefa im ostukrainischen Gebiet Charkiw ums Leben gekommen und weitere 24 verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, bei Telegram. Getötet wurden demnach Männer und Frauen zwischen 41 und 74 Jahren. Mehrere Wohnhäuser, Hochhäuser und Läden seien beschädigt worden. Auch die Siedlung Besljudiwka wurde demnach mit einer Drohne angegriffen.

Immer wieder gibt es schwere Angriffe in Charkiw. (Archivbild) © Andrii Marienko/AP/dpa

4. Mai, 14.25 Uhr: Selenskyj setzt auf rasche Auszahlung der EU-Milliarden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. "Es ist nötig, dass das Geld so schnell wie möglich eintrifft und die Ukraine ihr Programm zur Widerstandsfähigkeit in Vorbereitung auf den Winter umsetzen kann", schrieb er auf der Onlineplattform X. Vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan traf sich Selenskyj im engeren Kreis mit den europäischen Partnern, die ihm in Gesprächen mit Washington zur Seite stehen. Dazu zählten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. © Anthony Pizzoferrato/AP/dpa

4. Mai, 6.57 Uhr: Ukrainische Drohne beschädigt Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Morgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Das beschädigte Gebäude - laut "Kyiv Independent" ein luxuriöses Hochhaus - liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Luftabwehr abgeschossen. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

In Moskau ist eine ukrainische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen. © Uncredited/AP/dpa

3. Mai, 23 Uhr: Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen