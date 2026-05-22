Ukraine-Krieg: Stockender Friedensprozess - Selenskyj berät mit europäischen Verbündeten

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Präsident Selenskyj will heute mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien über den stockenden Friedensprozess beraten.

Ukraine - Wie geht es weiter? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) will am Freitag mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien über den stockenden Friedensprozess beraten.

Weil der Friedensprozess für die Ukraine stockt, spricht Selenskyj (48, v.l.) mit seinen europäischen Verbündeten Premierminister Keir Starmer (63), Präsident Emmanuel Macron (48) und Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).
Weil der Friedensprozess für die Ukraine stockt, spricht Selenskyj (48, v.l.) mit seinen europäischen Verbündeten Premierminister Keir Starmer (63), Präsident Emmanuel Macron (48) und Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).  © Kin Cheung/AP/dpa

"Ich habe ein Gespräch mit den Partnern der E3 (Europa 3) geplant", sagte er in einer Videobotschaft, die in der Stadt Slawutytsch nördlich von Kiew aufgezeichnet wurde.

"Wir werden darüber sprechen, wie unser gemeinsamer Druck und unsere gemeinsame diplomatische Arbeit die Lage real beeinflussen können", so Selenskyj, ohne Details zu nennen.

Angaben zum Format des Gesprächs machte er nicht. Weil er in der Ukraine ist, dürfte es auf eine Videoschalte mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU), Präsident Emmanuel Macron (48) und Premierminister Keir Starmer (63) hinauslaufen.

Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Angriffen in der Nordostukraine
Ukraine Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Angriffen in der Nordostukraine

Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

22. Mai, 6.16 Uhr: Ukraine und Russland überziehen sich mit nächtlichen Drohnenangriffen

Ab dem späten Donnerstagabend überzogen Russland und die Ukraine einander wieder mit Drohnenangriffen.

Seitens der ukrainischen Armee zeichnete sich erneut eine größere Attacke auf Ziele im russischen Hinterland ab. Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija schränkte an zahlreichen Flughäfen den Flugverkehr ein, darunter in Moskau und St. Petersburg.

Die ukrainische Luftwaffe ortete russische Drohnen über den nordöstlichen Landesteilen Tschernihiw und Sumy.

Beide Kriegsparteien griffen sich in der Nacht zu Freitag erneut an. (Archivfoto)
Beide Kriegsparteien griffen sich in der Nacht zu Freitag erneut an. (Archivfoto)  © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

21. Mai, 18.55 Uhr: Gleitbombenangriff - Tote und Verletzte in Ostukraine

Durch russische Gleitbomben- und Drohnenangriffe sind im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk vier Zivilisten getötet und weitere fünf verletzt worden.

In der frontnahen Kleinstadt Druschkiwka seien zunächst drei Männer durch den Abwurf der Gleitbomben ums Leben gekommen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft auf Telegram mit. Eine Stunde später habe eine Drohne einen Pkw getroffen, ein Insasse sei getötet worden.

Druschkiwka liegt südlich von Kramatorsk und nur etwa 20 Kilometer von den vordersten russischen Linien entfernt. Russische Kampfjets klinken die Bomben im sicheren eigenen Luftraum aus, die dann über Dutzende Kilometer gelenkt ins Ziel gleiten. Die Ukraine hat bislang kaum ein Gegenmittel gegen diese Waffe.

Für Soldaten und Zivilisten nahe der Front in der Ukraine sind russische Lenkbomben eine tödliche Gefahr. (Archivbild)
Für Soldaten und Zivilisten nahe der Front in der Ukraine sind russische Lenkbomben eine tödliche Gefahr. (Archivbild)  © Uncredited/Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

21. Mai, 18.08 Uhr: Drohnen-Vorfälle - Baltenstaaten fordern mehr Nato-Unterstützung

Estland, Lettland und Litauen wollen nach den jüngsten Drohnenvorfällen im Baltikum bei den Nato-Verbündeten auf mehr Hilfe bei der Luftverteidigung dringen.

Die drei EU- und Nato-Staaten wollen zudem in koordinierter Form auf unbelegte Behauptungen aus Moskau reagieren, wonach sie ihr Territorium und ihren Luftraum für ukrainische Angriffe gegen Russland zur Verfügung stellen. Dies teilte die litauische Präsidialkanzlei nach einem Telefonat der Präsidenten der drei Staaten mit.

"Wir beobachten einen klaren Versuch, die Spannungen in unserer Region zu verschärfen und gleichzeitig eine koordinierte Desinformationskampagne gegen die baltischen Staaten zu führen. Wir müssen geeint bleiben, unsere Luftverteidigung und unsere Fähigkeiten zur Drohnenabwehr stärken und gemeinsam die Nato-Verbündeten dazu bewegen, der Sicherheit der Ostflanke noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken", sagte der litauische Präsident Gitanas Nauseda nach einem Gespräch mit seinen Amtskollegen Alar Karis (Estland) und Edgars Rinkevics (Lettland).

21. Mai, 18.06 Uhr: Militärmanöver mit Belarus - Russland testet sein Atomarsenal

Zum Abschluss eines großangelegten Manövers hat Russland ein ganzes Arsenal nuklear bestückbarer Raketen getestet.

Eine interkontinentale Atomrakete des Typs Jars wurde aus Nordrussland auf ein Zielgebiet auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka abgefeuert, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein Verbündeter Alexander Lukaschenko aus Belarus verfolgten nach Kreml-Angaben das Manöver am Bildschirm. Die Triade land-, see- und luftgestützter Nuklearwaffen werde immer als "Garant der Souveränität des Staatenbundes Russland und Belarus" dienen, sagte Putin. Die Waffen dienten nur der Verteidigung. Russland werde sein Arsenal erneuern, sich aber nicht in ein Wettrüsten verwickeln lassen.

21. Mai, 10.45 Uhr: Sicherheitsdienst findet russische Drohne mit erhöhten Strahlenwerten

Wie der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) auf Telegram berichtet, haben Ermittler nach einem russischen Luftangriff am 7. April 2026 in der Region Tschernihiw Trümmerteile mit erhöhten Strahlenwerten entdeckt.

Es handelt sich dabei um Fragmente einer Luft-Luft-Rakete des Typs R-60, die in der Nähe des Dorfes Kamka gefunden wurden. Eine Strahlungsmessung direkt an den Trümmern ergab laut SBU eine Gamma-Strahlung von 12 Mikrosievert pro Stunde. Die ukrainischen Behörden warnen: "dieser Wert übersteigt die natürliche Hintergrundstrahlung erheblich und stellt eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar"

Nach Angaben der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes deuten die Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass der Sprengkopf der russischen Rakete Komponenten aus abgereichertem Uran enthält.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine veröffentlichte auf Telegram Fotos der Trümmerteile mit erhöhten Strahlenwerten.
Der Sicherheitsdienst der Ukraine veröffentlichte auf Telegram Fotos der Trümmerteile mit erhöhten Strahlenwerten.  © Telegram/Screenshot/Служба безпеки України

21. Mai, 10.44 Uhr: Zwei Tote und Verletzte nach ukrainischem Angriff

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sind nach russischen Behördenangaben zwei Menschen in der Stadt Sysran an der Wolga getötet worden.

Es gebe auch Verletzte, schrieb der Gouverneur des Gebiets Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bei Telegram, nannte aber keine Zahlen. Weder zu Schäden noch zu genauen Orten machte er Angaben.

21. Mai, 6.05 Uhr: Ärger in Großbritannien über Öl-Sanktionen gegen Russland

Unter dem durch den Iran-Krieg entstandenen Energiepreisdruck ist die britische Regierung mit einem neuen Sanktionspaket gegen Russland in Erklärungsnot geraten.

Zwar verhängte London ein Importverbot für Flugzeugtreibstoff und Diesel, die in Drittländern aus russischem Öl hergestellt wurden - zugleich wurde aber eine Ausnahmegenehmigung erlassen, die eine Einfuhr vorerst weiterhin ermöglicht.

Nach einer lautstarken Parlamentsdebatte wehrte sich die Regierung gegen den Vorwurf unter anderem aus der Opposition, Sanktionen gegen Russland gelockert zu haben.

20. Mai, 16.08 Uhr: Ungarn und Ukraine wollen Unstimmigkeiten beilegen

Die Außenministerien Ungarns und der Ukraine haben technische Online-Konsultationen aufgenommen, um Unstimmigkeiten im beidseitigen Verhältnis beizulegen.

Das gaben Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar und seine Außenministerin Anita Orban bekannt.

"Mit der Bildung der Regierung der Tisza-Partei besteht die Möglichkeit, ein neues Kapitel in den ungarisch-ukrainischen Beziehungen zu öffnen", sagte Magyar auf einer Pressekonferenz in Warschau.

Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar (45). (Archivbild)
Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar (45). (Archivbild)  © Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/dpa

20. Mai, 13.38 Uhr: Xi und Putin verabschieden Erklärung – auch zu Ukraine-Krieg

Russland und China haben sich in einer Erklärung zum Gipfeltreffen ihrer Staatschefs Wladimir Putin (73) und Xi Jinping (72) für eine dauerhafte Lösung in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgesprochen.

"Die Seiten unterstützen alle Bemühungen, die zur Herstellung eines langfristigen und dauerhaften Friedens beitragen", hieß es in einem der zwei zentralen Dokumente zu den Ergebnissen des Gipfeltreffens. Eine Lösung solle durch Verhandlungen und Dialog gefunden werden.

Einen Aufruf Chinas zur Beendigung des russischen Krieges gab es nicht. Vielmehr lobte Russland in dem Papier "die objektive und unvoreingenommene Haltung" Pekings im Ukraine-Krieg. Und es findet sich eine von Moskau immer wieder benutzte Formulierung zur "Notwendigkeit einer vollständigen Beseitigung der ursprünglichen Ursachen der ukrainischen Krise" in dem Dokument. Dazu zählt Moskau etwa den in der ukrainischen Verfassung angestrebten Nato-Beitritt Kiews.

20. Mai, 13.34 Uhr: Großbritannien lockert Sanktionen gegen Russland

Unter dem durch den Iran-Krieg entstandenen Energiepreisdruck lockert Großbritannien die Sanktionen auf russisches Öl.

Die britische Regierung erlaubt auf unbestimmte Zeit den Import von Flugzeugtreibstoff und Diesel, der in Drittländern aus russischem Öl raffiniert wurde, wie die Nachrichtenagentur PA mitteilte.

Hintergrund ist die Krise in der Straße von Hormus. Die für den Transport von bestimmten Treibstoffen bedeutende Meerenge ist seit Wochen weitestgehend blockiert. In Großbritannien kostet der Liter Benzin an den Tankstellen aktuell so viel wie seit Dezember 2022 nicht mehr, wie der Automobilclub RAC mitteilte. Mehrere Fluggesellschaften haben Flüge gestrichen und die Preise erhöht.

Die britische Regierung unter Premier Keir Starmer (63) lockert Sanktionen gegen Russland.
Die britische Regierung unter Premier Keir Starmer (63) lockert Sanktionen gegen Russland.  © Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

20. Mai, 13.29 Uhr: Polen fasst drei mutmaßliche russische Agenten

Der polnische Geheimdienst hat drei mutmaßliche Agenten festgenommen, die für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben sollen.

Es handele sich um drei polnische Staatsbürger im Alter zwischen 48 und 62 Jahren, teilte Polens Geheimdienstkoordinator Tomasz Simoniak (58) mit. Sie landeten für drei Monate in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes ABW deuten sichergestellte Beweismittel darauf hin, dass die Verdächtigen aktiv an der Beschaffung von Mitteln für den Kauf von Ausrüstung für die russische Armee beteiligt waren. Auch sollen sie im Auftrag eines russischen Staatsbürgers Details zur Stationierung von Nato-Truppen in Polen ausgespäht haben.

Titelfoto: Kin Cheung/AP/dpa

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