Ukraine-Krieg: Straffreiheit für Putin bei Treffen in Budapest? So reagiert Ungarns Regierung

Ukraine - Nach der erfolgreichen Besiegelung einer Waffenruhe im Nahen Osten wendet sich US-Präsident Donald Trump nun wieder verstärkt dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu.

US-Präsident Donald Trump (79) will sich bald mit Putin treffen. © dpa/AP | Alex Brandon Der Republikaner will sich "wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen" in Budapest mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, wie er nach einem Telefonat mit dem Kremlchef mitteilte. Bereits im August hatten sich die beiden Staatschefs in Alaska gesehen - ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ohne greifbares Ergebnis. Auch jetzt ist unklar, welche Rolle Selenskyj dieses Mal spielen wird. Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.



17. Oktober, 19.45 Uhr: Trump empfängt Selenskyj im Weißen Haus

In den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat US-Präsident Donald Trump (79) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) im Weißen Haus empfangen. Bei den Gesprächen in Washington hofft Selenskyj auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk an Kiew. Mit dieser Waffe mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen. Ob Kiew von den USA die erhoffte Zusage bekommt, war zunächst völlig unklar. Selenskyj war bereits am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Er wollte nach eigenen Angaben Vertreter von Rüstungsunternehmen treffen, um die Verteidigung seines Landes zu stärken. Dabei sollte es auch Gespräche über zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen geben. Vor dem Hintergrund der durch russische Angriffe hervorgerufenen Energiekrise in der Ukraine waren auch Treffen mit Vertretern US-amerikanischer Energieunternehmen geplant.

US-Präsident Donald Trump (79, l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) trafen vor dem Weißen Haus aufeinander. © Alex Brandon/AP/dpa

17. Oktober, 19.52 Uhr: Straffreiheit für Putin bei Treffen in Budapest? So reagiert Ungarns Regierung

Trotz des internationalen Haftbefehls gegen Wladimir Putin (73) will Ungarn den russischen Staatspräsidenten nicht festnehmen, sollte dieser zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump (79) nach Budapest kommen. Das hat Ungarns Außenminister Peter Szijjarto (46) klargestellt. "Wir erwarten auch Präsident Wladimir Putin mit Respekt", sagte Szijjarto bei einer Pressekonferenz, wie ungarische Medien berichteten. Die Regierung garantiere dem russischen Präsidenten eine ungehinderte Ein- und Ausreise aus dem Land sowie die erfolgreiche Durchführung seiner Verhandlungen. Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, "da wir ein souveränes Land sind", sagte der Minister weiter.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto (46) verspricht Putin Straffreiheit beim möglichen Gipfel in Budapest. © Rainer Jensen/dpa

17. Oktober, 14.30 Uhr: Ukrainer wird nicht ausgeliefert

Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee darf einer der mutmaßlichen Beteiligten nicht von Polen an Deutschland ausgeliefert werden. Dies entschied ein Gericht in Warschau, wie die Agentur PAP meldete. Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war Ende September in Polen festgenommen worden. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Nordstream-Saboteur wird nicht an Deutschland ausgeliefert - und ist wieder auf freiem Fuß".

17. Oktober, 8.19 Uhr: Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe

In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen. An Sotschis Flughafen kam es laut Medien wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.

Am Flughafen in Sotschi kam es zu Einschränkungen. © Jan Woitas/dpa

17. Oktober, 6.17 Uhr: Treffen von Putin und Trump in "den nächsten zwei Wochen"

US-Präsident Donald Trump will sich im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs mit Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Dies kündigte er nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten auf der Plattform Truth Social an. Einen Zeitpunkt nannte Trump zunächst nicht, sagte dann später aber, dass das Treffen "wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen" stattfinden könnte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) trifft sich am Freitag mit US-Präsident Donald Trump (79) im Weißen Haus. Er erhofft sich von den USA eine Freigabe für den Verkauf des amerikanischen Marschflugkörpers Tomahawk, der eine hohe Reichweite hat. So könnte die Ukraine eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs einnehmen. Doch ob es so kommt, ist unklar.

Donald Trump will sich mit Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Dies kündigte er nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten auf der Plattform Truth Social an. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.

US-Präsident Donald Trump (79) hat nach eigenen Angaben ein "langes" Telefongespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin (73) begonnen. "Ich spreche jetzt mit Präsident Putin", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die "lange" Unterhaltung dauere noch an und er werde sich nach deren Abschluss zum Inhalt des Gesprächs äußern, ergänzte der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump (79) will erneut mit Kreml-Chef Wladimir Putin (73) telefonieren. Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington mitteilte, soll das Telefonat am Donnerstag stattfinden. Am Freitag empfängt Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47) zu Gesprächen im Weißen Haus, wichtigstes Thema ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.

US-Präsident Donald Trump (79) will erneut mit Kreml-Chef Wladimir Putin (73) telefonieren. © Sergey Bobylev/Kremlin/dpa

16. Oktober, 7.38 Uhr: Stromkrise im ganzen Land - Notfallabschaltungen

Am Mittwochabend wurden in der Ukraine landesweit Notfallstromabschaltungen angeordnet. "Der Grund für die eingeführten Einschränkungen sind die Folgen der vorherigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur", teilte das Energieministerium in Kiew via Telegram mit. Am späten Abend wurden nach Angaben des Stromversorgers DTEK die Beschränkungen zumindest für Kiew, die Umgebung der Hauptstadt und die Regionen Dnipropetrowsk und Odessa wieder aufgehoben.

Neuerliche Attacken der Russen auf ukrainische Energieinfrastruktur haben landesweit zu Notfallstromabschaltungen geführt. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

16. Oktober, 7.29 Uhr: Selenskyj spricht davon, seine Hausaufgaben gemacht zu haben

Vor dem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump (79) zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) optimistisch. Ihr Treffen könne wirklich dazu beitragen, den Krieg zu beenden, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. "Nur die Vereinigten Staaten können einen solchen globalen Einfluss ausüben, und wir tun alles, um sicherzustellen, dass andere Länder weltweit uns dabei unterstützen." Die Tagesordnung des Termins in Washington sei vielversprechend. "Wir haben unseren Teil der Hausaufgaben vor dem Treffen mit Präsident Trump gemacht - sowohl den militärischen als auch den wirtschaftlichen", versicherte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) sieht sich gut vorbereitet auf das Treffen mit Trump. © Kay Nietfeld/dpa

16. Oktober, 7.26 Uhr: Weitere Russen-Angriffe

Bei einem russischen Drohnenangriff in der nordostukrainischen Region Tschernihiw wurden in der Nacht laut Behördenangaben zwei Menschen verletzt. Bei der Attacke auf die Stadt Nischyn seien unter anderem die Filiale eines Postunternehmens, zwei Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus bei Telegram mit. Im ostukrainischen Horliwka wurde nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung mindestens ein Mensch bei einem Angriff getötet. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der sogenannten Donezker Volksrepublik, Denis Puschilin, bei Telegram mit. Die ukrainische Seite habe mit Raketenwerfern und Drohnen angegriffen.

In der Region Tschernihiw kam es in der Nacht zu russischen Angriffen. (Archivbild) © -/Ukrainian Emergency Service via AP/dpa

16. Oktober, 7.20 Uhr: Indien will laut Trump kein Öl mehr aus Russland kaufen

Die Strategie von US-Präsident Donald Trump (79), Druck auf Handelspartner Russlands auszuüben, zeigt nach seinen Worten Wirkung. So wolle Indien künftig kein Öl mehr aus Russland beziehen und damit der Forderung Washingtons nachgeben, sagte der US-Präsident. Das habe ihm der indische Premierminister Narendra Modi (75) versichert. Die USA hatten Indien im August mit Strafzöllen belegt, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Die USA wollen diesen stoppen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen und damit die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine zu erschweren. Öl- und Gasexporte sind für Russland eine immens wichtige Einnahmequelle.

Indiens Premierminister Narendra Modi (75) will laut US-Regierungsangaben kein Öl mehr aus Russland kaufen. © Leon Neal/PA Wire/dpa

Nach Meinung des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj (47) können die am Freitag in Washington anstehenden Gespräche mit US-Präsident Donald Trump (79) ein Ende des Krieges mit Russland näher bringen. "Gerade die Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit, einen solch globalen Einfluss auszuüben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die vorliegende Tagesordnung sei sehr inhaltsreich. "Wir haben unseren Teil der Hausaufgaben vor dem Treffen mit Präsident Trump gemacht - sowohl den militärischen als auch den wirtschaftlichen", versicherte das Staatsoberhaupt.

US-Präsident Donald Trump (79, l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47, r.) treffen sich am Freitag. (Archivbild) © Ben Curtis/AP/dpa

15. Oktober, 10.13 Uhr: Gouverneur ordnet weitere Evakuierungen an

Ukrainische Behörden haben die Evakuierung von Familien mit Kindern in weiteren Ortschaften im ostukrainischen Gebiet Charkiw angeordnet. Der Gouverneur der Region begründete die Entscheidung mit einer "Verschärfung der Sicherheitslage" um die seit langem umkämpfte Stadt Kupjansk. Angeordnet wurde die Evakuierung für 40 Ortschaften. Betroffen sind den Angaben nach 409 Familien mit 601 Kindern. Die inzwischen fast völlig zerstörte Stadt Kupjansk ist wegen ihrer Lage und verschiedener dort verlaufender Verbindungen strategisch wichtig.

Mehr als 400 Familien müssen ihre Heimat vorerst verlassen. (Archivfoto) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

15. Oktober, 10 Uhr: Nato hofft auf mehr Geld für US-Waffen an die Ukraine

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58) geht davon aus, dass europäische Alliierten weitere US-Waffenlieferungen für die Ukraine finanzieren. Über die im August gestartete Purl-Initiative seien von Ländern wie Deutschland bereits zwei Milliarden Euro zugesagt, sagte Rutte in Brüssel. Es gebe nun aber Grund zur Annahme, dass noch viele weitere Länder mitmachen. Es gehe darum, der Ukraine unter anderem Luftverteidigungssysteme und Abfangraketen zur Verfügung zu stellen. Diese seien von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass die ukrainische Zivilbevölkerung und die kritische Infrastruktur so gut wie möglich vor dem anhaltenden russischen Angriff geschützt werden könne.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58) setzt sich dafür ein, dass die Ukraine weiter mit Geld für neue Waffen unterstützt wird. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

15. Oktober, 6.33 Uhr: Klingbeil will "Ukraine für die nächsten Jahre finanziell absichern"

Genauer gesagt die Verteidigungsfähigkeit des Landes im Krieg gegen Russland. "Gleichzeitig müssen wir gemeinsam mit den USA den Druck auf Putin massiv erhöhen, seinen brutalen Angriffskrieg zu beenden", sagte der deutsche Vize-Kanzler. Während sich andere Länder abschotteten, setze Deutschland auf internationale Zusammenarbeit, sagte der SPD-Vorsitzende.

Vizekanzler Lars Klingbeil (47, SPD) reiste am Dienstag nach Washington zur Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank. © Kay Nietfeld/dpa

14. Oktober, 22.05 Uhr: Trump vor Selenskyj-Besuch - "Bin sehr enttäuscht" von Putin

US-Präsident Donald Trump hat wenige Tage vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington seinen Unmut über Kremlchef Wladimir Putin geäußert. "Ich bin sehr enttäuscht, denn Wladimir und ich hatten ein sehr gutes Verhältnis. Wahrscheinlich haben wir das immer noch", sagte Trump im Weißen Haus. "Ich weiß nicht, warum er diesen Krieg fortsetzt." Putin wolle den Krieg einfach nicht beenden, sagte Trump. "Und ich denke, das lässt ihn sehr schlecht dastehen. Er könnte ihn beenden. Er könnte ihn schnell beenden." Gleichzeitig zollte der US-Präsident der Ukraine Respekt für ihre seit mehr als dreieinhalb Jahren währende Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.

Donald Trump zeigte sich enttäuscht von Russlands Kremlchef. © Alex Brandon/AP/dpa

14. Oktober, 17.10 Uhr: Selenskyj bürgert Bürgermeister von Odessa aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Medienberichten zufolge den Bürgermeister der Hafenstadt Odessa, Hennadij Truchanow, ausgebürgert. "Ebenso wurde das Vorhandensein einer russischen Staatsbürgerschaft bei mehreren Personen bestätigt, entsprechende Entscheidungen zu ihnen wurden vorbereitet. Das Dekret wurde unterzeichnet", teilte Selenskyj bei Telegram nach einer Sitzung mit Geheimdienstchef Wassyl Maljuk mit, ohne Namen zu nennen. Truchanow könnte sogar eine Abschiebung drohen. Im staatlichen einheitlichen Nachrichtenprogramm wurde daraufhin auf Basis von Quellen im Präsidentenbüro bestätigt, dass dies Truchanow betrifft. Truchanow selbst wies den Vorwurf bereits mehrfach zurück. "Ich habe nie einen russischen Pass besessen", sagte er dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach Bekanntwerden des Entzugs der ukrainischen Staatsbürgerschaft.

Hennadij Truchanow, Bürgermeister von Odessa, wurde ausgebürgert. (Archivbild) © ---/Ukrinform/dpa

14. Oktober, 15.45 Uhr: UN-Helfer unter russischen Beschuss geraten

In der Südukraine ist eine Fahrzeugkolonne der Vereinten Nationen mit Hilfslieferungen nach Angaben der Organisation von russischer Seite beschossen worden. "Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel. Humanitäre Helfer stehen unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts und dürfen niemals angegriffen werden", teilten die Vereinten Nationen mit. Verletzte gab es demnach bei dem Vorfall nahe der Ortschaft Biloserka im Gebiet Cherson nicht. Von vier Lastwagen seien zwei durch ferngesteuerte Drohnen angegriffen und in Brand gesetzt worden. Vorher sei das Gebiet durch russische Artillerie beschossen worden.