Nord-Stream-Saboteur wird nicht an Deutschland ausgeliefert - und ist wieder auf freiem Fuß

Warschau - Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee ist klar: Einer der mutmaßlichen Beteiligten wird nicht von Polen nach Deutschland ausgeliefert.

Im September 2022 wurden die Nord-Stream-Gas-Pipelines in der Ostsee mithilfe von Sprengstoff beschädigt. © -/Danish Defence Command/dpa

Ein Gericht in Warschau lehnte die Überstellung des 46 Jahre alten Ukrainers Wolodymyr Z. an die deutschen Behörden am Freitag ab und hob seine Untersuchungshaft auf, wie die Agentur PAP meldete.

Erst am Mittwoch hatte das höchste italienische Gericht die Auslieferung eines weiteren, in Italien gefassten Verdächtigen gestoppt.

Der von Deutschland mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war in Pruszkow bei Warschau festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe handelt es sich bei dem 46-Jährigen um einen ausgebildeten Taucher, der mutmaßlich Mitglied der Gruppe war, die im Herbst 2022 nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Nord-Stream-Gaspipelines platzierte.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm daher das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.