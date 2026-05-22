Ukraine-Krieg: Wadephul fordert Signal für dauerhafte Unterstützung

Fortsetzung des Artikels laden

6. Mai, 14.27 Uhr: Russland ignoriert laut Selenskyj von Kiew ausgerufene Waffenruhe

Russland hat nach ukrainischer Darstellung die einseitig von Kiew angeordnete Feuerpause ignoriert. "Zum jetzigen Zeitpunkt stellen wir fest, dass die russische Seite die Waffenruhe gebrochen hat", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Bislang seien mehr als 1800 Verstöße festgestellt worden. Am Abend solle auf Grundlage von Berichten der Armee und des Militärgeheimdienstes über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die Ukraine hatte für 0 Uhr Ortszeit am Mittwoch (Dienstag 23 Uhr MESZ) eine Waffenruhe auf unbestimmte Zeit ausgerufen und Russland aufgefordert, sich dieser anzuschließen. Moskau hatte davor jedoch erklärt, nur am Freitag und Samstag anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai das Feuer einzustellen.

Russland ignoriert laut Wolodymyr Selenskyj (48) die von der Ukraine ausgerufene Waffenruhe. © Sven Hoppe/dpa

6. Mai, 8.10 Uhr: Weniger Angriffe nach Beginn von Selenskyjs Waffenruhe

Im Ukraine-Krieg hat die erste Nacht der einseitig von Präsident Wolodymyr Selenskyj angeordneten Waffenruhe eine Verringerung der Angriffe gebracht. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte russischen Agenturen zufolge mit, dass in der Nacht 53 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt worden seien - deutlich weniger als zuletzt. Ob die Drohnen vor oder nach Beginn der von der Ukraine angekündigten Waffenruhe abgeschossen wurden, ist nicht klar. Das Ministerium sprach von einem Zeitraum zwischen 21 Uhr und 7 Uhr Ortszeit (20 Uhr und 6 Uhr MESZ).

6. Mai, 6.33 Uhr: Rubio und Lawrow sprechen über Krieg in der Ukraine

US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Kollege Sergej Lawrow haben nach Angaben aus Washington in einem Telefonat über die Kriege in der Ukraine und im Iran gesprochen. Außerdem seien die "Beziehungen zwischen den USA und Russland" Thema gewesen, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, am Dienstag (Ortszeit). Am frühen Mittwochmorgen meldete derweil das Oberhaupt der von Russland annektierten Halbinsel Krim einen ukrainischen Drohnenangriff. Bei dem Angriff in der Stadt Dschankoi seien fünf Menschen getötet worden, teilte Sergej Aksjonow mit. Zuvor hatte Russland die Ukraine kurz vor einer angekündigten Waffenruhe rund um die Siegesparade am 9. Mai zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg erneut mit heftigen Angriffen überzogen.

US-Außenminister Marco Rubio (54, l.) und sein russischer Kollege Sergej Lawrow (76) haben nach Angaben aus Washington in einem Telefonat über die Kriege in der Ukraine und im Iran gesprochen. © Alexander Zemlianichenko/Pool AP/AP/dpa, Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa

5. Mai, 22.04 Uhr: Viele Tote und Verletzte durch russische Bomben in Ukraine

Kurz vor einer von der Ukraineangekündigten Waffenruhe sind in der Großstadt Saporischschja infolge russischer Bombenangriffe mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der südostukrainischen Region Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mitteilte. Bilder zeigten schwere Schäden an Gebäuden und Rauchwolken. Die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft nur etwa 20 Kilometer südlich der Stadt. Parallel dazu wurden in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk nach Behördenangaben mindestens neun Menschen durch drei russische Bomben getötet. Es gebe zudem 16 Verletzte, teilte der Zivilschutzdienst bei Telegram mit. Dutzende Menschen mussten psychologisch betreut werden. Den Angaben nach wurde eine große Zahl an Wohnhäusern und Autos beschädigt. Mehrere Brände wurden gelöscht. Die Industriestadt im hart umkämpften Gebiet Donezk ist nur rund 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Um Mitternacht soll eine Waffenruhe in der Ukraine eintreten. Vorher fallen russische Bomben auf Städte im Osten und Süden des Landes. Es gibt viele Tote und schwere Schäden. (Archivbild) © -/Ukrinform/dpa

5. Mai, 22.02 Uhr: Ukraine bekräftigt Bereitschaft zu Waffenstillstand

Kurz vor Inkrafttreten einer einseitig erklärten Feuerpause hat die Ukraine ihre Bereitschaft zu einer unbefristeten Verlängerung bekräftigt. "Wenn die Waffenruhe gegenseitig eingehalten wird, dann setzen wir diese fort", teilte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Kyrylo Budanow, auf sozialen Netzwerken mit. Das gebe Hoffnung für einen dauerhaften Frieden. "Nun ist die Russische Föderation am Zug", schrieb er. Kiew werde jeden Schritt des Kriegsgegners genau beobachten. Tags zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Waffenruhe für die Nacht zum Mittwoch ab Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) angekündigt. Seine Erklärung folgte einer russischen Ankündigung für eine Kampfpause am Freitag und Samstag anlässlich der Feier des 81. Jahrestages des Sieges über Hitler-Deutschland am 9. Mai. Eine Reaktion des Kremls auf den ukrainischen Vorstoß stand noch aus.

5. Mai, 16.01 Uhr: Weitere Angriffe vor angekündigter Waffenruhe

Vor einer von Moskau und Kiew mit unterschiedlichem Beginn angekündigten Waffenruhe gehen die Attacken im Ukraine-Krieg weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) warf Moskau diesbezüglich Zynismus vor. Es sei absolut zynisch, um eine Waffenruhe für Propagandafeierlichkeiten zu bitten, und in den Tagen davor solche Drohnen- und Raketenangriffe zu verüben, schrieb er in sozialen Medien. Russland könne jederzeit den Beschuss stoppen und das würde den Krieg und ukrainische Gegenangriffe beenden.

5. Mai, 11.08 Uhr: Ukraine attackiert Rüstungsfabrik und Raffinerie in Russland

Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben der regionalen Behörden in der russischen Großstadt Tscheboksary an der Wolga drei Menschen verletzt worden. Einer der Verletzten sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium der Teilrepublik Tschuwaschien mit. Die Drohnen waren demnach Teil einer zweiten Angriffswelle. Bei einer ersten Attacke traf ein Marschflugkörper nach Berichten des Internetportals "Astra" die Rüstungsfabrik "WNIIIR Progress", wo Navigationsmodule für Drohnen, Marschflugkörper und Raketen hergestellt werden. Tscheboksary liegt etwa 1000 Kilometer von der Front entfernt. Insgesamt wurde sogar in 18 russischen Regionen Raketenalarm ausgerufen, darunter erstmals auch in dem im asiatischen Teil Russlands liegenden autonomen Kreis der Chanten und Mansen. Im Norden Russlands wurde derweil einmal mehr die Raffinerie Kirischinefteorgsintes angegriffen. Der Gouverneur des die Millionenstadt St. Petersburg umgebenden Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bestätigte einen Brand im Industriegebiet der Stadt Kirischi. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, schrieb er auf Telegram. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Flamingo-Marschflugkörper in der geheimen Fabrik von Fire Point. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/AP/dpa

5. Mai, 9.07 Uhr: Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in Ukraine

Kurz vor einer von Moskau und Kiew mit unterschiedlichem Beginn angekündigten Waffenruhe sind bei russischen Angriffen in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Im zentralukrainischen Gebiet Poltawa seien vier Menschen ums Leben gekommen, schrieb Gouverneur Witali Djakiwnytsch bei Telegram. Weitere 31 Personen seien verletzt worden. Demnach gab es Einschläge an zwei Orten im Kreis Poltawa. Ein Industriebetrieb und eine Eisenbahninfrastruktur seien beschädigt worden. Russland habe die Region mit Raketen und Drohnen angegriffen. Der Zivilschutz teilte mit, dass unter den Toten zwei Einsatzkräfte seien. Nach einem ersten Angriff attackierte Russland den Einsatzort demnach ein zweites Mal. Unter den Verletzten sind demnach weitere 23 Rettungskräfte. Verletzt wurden nach Behördenangaben auch zwei Menschen im Gebiet Tschernihiw und drei in der Region um die Hauptstadt Kiew.

Vor einer von Moskau für Freitag und Samstag und von Kiew bereits ab Mittwoch angekündigten Waffenruhe gehen die Kämpfe weiter. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

5. Mai, 6.56 Uhr: Selenskyj kündigt Feuerpause für 5. und 6. Mai an

Nach der Ankündigung Russlands einer einseitigen Feuerpause rund um den Weltkriegsgedenktag am 9. Mai hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinerseits eine Feuerpause verkündet. Diese werde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um Mitternacht beginnen. Zu der russischen Ankündigung einer Feuerpause sagte Selenskyj, bislang habe sein Land "keine offizielle Anfrage" zu einer Einstellung der Kampfhandlungen erhalten. Diese werde lediglich "auf russischen Online-Netzwerken behauptet". Das russische Verteidigungsministerium hatte am Montagabend im vom russischen Staat unterstützten Onlinedienst Max geschrieben, auf Befehl von Präsident Wladimir Putin werde am 8. und 9. Mai eine Feuerpause eingehalten. Am 9. Mai wird in Russland feierlich an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.

Nach der Ankündigung Russlands einer einseitigen Feuerpause rund um den Weltkriegsgedenktag am 9. Mai hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) seinerseits eine Feuerpause verkündet. © Vadim Ghirda/AP/dpa

4. Mai, 19.42 Uhr: Russland ordnet Waffenruhe für zwei Tage an

Russland hat für den 8. und 9. Mai eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angeordnet. Damit folge die Armee einer Anordnung von Präsident Wladimir Putin (73), teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Kreml-Herrscher Wladimir Putin (73) hat den Waffenstillstand angeordnet. © Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

4. Mai, 15.42 Uhr: Viele Tote durch russische Angriffe in Ukraine

In der Ukraine sind bei russischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Sechs Personen seien bei einem Raketenangriff auf die Stadt Merefa im ostukrainischen Gebiet Charkiw ums Leben gekommen und weitere 24 verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, bei Telegram. Getötet wurden demnach Männer und Frauen zwischen 41 und 74 Jahren. Mehrere Wohnhäuser, Hochhäuser und Läden seien beschädigt worden. Auch die Siedlung Besljudiwka wurde demnach mit einer Drohne angegriffen.

Immer wieder gibt es schwere Angriffe in Charkiw. (Archivbild) © Andrii Marienko/AP/dpa

4. Mai, 14.25 Uhr: Selenskyj setzt auf rasche Auszahlung der EU-Milliarden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. "Es ist nötig, dass das Geld so schnell wie möglich eintrifft und die Ukraine ihr Programm zur Widerstandsfähigkeit in Vorbereitung auf den Winter umsetzen kann", schrieb er auf der Onlineplattform X. Vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan traf sich Selenskyj im engeren Kreis mit den europäischen Partnern, die ihm in Gesprächen mit Washington zur Seite stehen. Dazu zählten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. © Anthony Pizzoferrato/AP/dpa

4. Mai, 6.57 Uhr: Ukrainische Drohne beschädigt Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Morgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Das beschädigte Gebäude - laut "Kyiv Independent" ein luxuriöses Hochhaus - liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Luftabwehr abgeschossen. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

In Moskau ist eine ukrainische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen. © Uncredited/AP/dpa

3. Mai, 23 Uhr: Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen