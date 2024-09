Ukraine-Krieg: Wechselnde Erfolge bei Kämpfen um russisches Gebiet

Fortsetzung des Artikels laden

10. September, 6.23 Uhr: Schwere Kämpfe im Gebiet Donezk halten an

So sind russische Truppen inzwischen bis auf wenige Kilometer an die Stadt Pokrowsk herangerückt. In dem Gebiet habe es erneut schwere Kämpfe gegeben, teilte der Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mit. Die Angreifer hielten den Druck auf die ukrainischen Stellungen aufrecht, hieß es. Pokrowsk sei für die russischen Streitkräfte ein wichtiges Teilziel, erklärte der Kommandeur der dritten Sturmbrigade der ukrainischen Armee, Maxym Schorin. Die Einnahme der Stadt würde den Russen mehrere Wege eröffnen. Sie könnten dann versuchen, Richtung Westen weiter vorzustoßen, um bis an die Gebietsgrenze von Donezk oder sogar ins benachbarte Dnipropetrowsk zu gelangen, oder nach Süden einschwenken, um dort weiter Gelände zu gewinnen, sagte Schorin der Nachrichtenagentur Unian.

9. September, 21.20 Uhr: Selenskyj mahnt bei Waffenlieferungen zur Eile

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) hat zur schnellstmöglichen Umsetzung der Hilfsvereinbarungen mit dem Westen aufgerufen. "Der Kriegsverlauf hängt direkt von der Qualität der Logistik bei den Lieferungen und der Erfüllung aller Versprechen der Partner ab", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Waffen und Gerät müssten rechtzeitig ankommen, um Erfolg zu haben. "Was im September gebraucht wird, muss im September an unsere Truppen geliefert werden."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) drückt weiter aufs Tempo - neue Waffen müssen endlich kommen. © Luca Bruno/AP/dpa

9. September, 19.38 Uhr: Kiew bestellt iranischen Gesandten ein

Nach Berichten über mögliche iranische Lieferungen ballistischer Raketen an Russland hat das ukrainische Außenministerium den iranischen Gesandten einbestellt. Diesem sei in "harter Form" eine Warnung an Teheran übermittelt worden, teilte das Ministerium in Kiew mit. Eine Bestätigung der Berichte werde "verheerende und nicht wiedergutzumachende Folgen" für die bilateralen Beziehungen haben.

9. September, 19.25 Uhr: Westen will laut Lawrow nicht ehrlich über Ukraine verhandeln

Russland hat dem Westen nach dem diplomatischen Vorstoß von Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) Unehrlichkeit im Ukraine-Streit vorgeworfen. "Der Westen will nicht ehrlich verhandeln", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow (74) nach einem Treffen mit arabischen Kollegen des Golfkooperationsrats in Riad. Westliche Staatschefs klammerten sich an die für Moskau unannehmbare Initiative des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das bedeute, dass der Westen weiterhin alles tue, um Russland eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zuzufügen. Die Initiative Selenskyjs sieht als eine Forderung den Abzug russischer Truppen von ukrainischem Gebiet vor. Lawrow ging in seiner Kritik auch auf den Vorstoß von Scholz ein. Nach dessen Worten über die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung gebe es in der deutschen Presse Andeutungen darüber, dass eine Lösung die russischen Eroberungen berücksichtigen müsse.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (74) gilt unter Experten als notorischer Lügner - umso zynischer erscheint da sein Vorwurf der Unehrlichkeit des Westens. © Sakchai Lalit/AP

9. September, 14.44 Uhr: Einsatz von Streumunition: Meiste Opfer in der Ukraine

Die Zahl der gemeldeten Opfer von Streumunition ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das habe aber damit zu tun, dass in Konfliktzonen nicht alle Fälle registriert und gemeldet würden, berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW), die den jährlichen Streumunitionsbericht verfasst. Gemeldet wurden 219 Menschen, die durch Streumunition getötet oder verletzt wurden, 47 Prozent davon Minderjährige. Ein Jahr zuvor waren es mehr als 1000 gewesen.

9. September, 13.47 Uhr: Russische Luftwaffenbasis offenbar schwer getroffen

Ein Luftwaffenstützpunkt in der russischen Region Wolgograd hat nach britischen Geheimdienst-Informationen schwere Schäden bei einem ukrainischen Angriff erlitten. Bei dem Angriff auf die Marinowka-Luftwaffenbasis am 22. August seien vier Hangars zerstört und drei weitere beschädigt worden, hieß es vom britischen Verteidigungsministeriums auf X. Ebenfalls zerstört wurde demnach eine Radarkuppel sowie weitere Gebäude und Lagerkapazitäten unter freiem Himmel. Als Beweis veröffentlichten die Briten Satellitenbilder, auf denen im Vorher-Nachher-Stil die Zerstörung zu erkennen ist.

9. September, 13.12 Uhr: Kreml weist Scholz-Vorstoß zurück: "keine greifbaren Konturen"

Der Kreml sieht anders als Bundeskanzler Olaf Scholz derzeit keine Grundlage für Friedensgespräche mit der Ukraine. "Was eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine betrifft, zeichnen sich bislang keine greifbaren Konturen ab", sagte Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Wladimir Putin, in Moskau. Man höre Erklärungen aus verschiedenen europäischen Ländern. "Aber wir hören dazu nichts aus dem Land, das diesen Prozess steuert, das den kollektiven Westen dirigiert", sagte Peskow mit Blick auf die USA. Scholz sprach sich am Sonntag in einem Interview für intensivere diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aus. "Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht", sagte der SPD-Politiker dem ZDF. Auf die Frage, ob es eine weitere Friedenskonferenz geben solle, antwortete er: "Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und der (ukrainische) Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei."

Zeigten sich zuletzt offen für Verhandlungslösung Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz. © Boris Roessler / POOL / AFP

9. September, 6.12 Uhr: Neuer Drohnen-Angriff auf Kiew

Es ist der fünfte große Luftangriff auf Kiew seit Anfang September. In der Nacht griff Russland die ukrainische Hauptstadt erneut mit Drohnen an. Das teilte Sergej Popko, der Chef der Militätverwaltung von Kiew, auf Telegram mit. Demnach habe der jüngste Luftangriff mehr als eine Stunde gedauert. Der Feind habe nach Mitternacht in mehreren Wellen angegriffen. Die eigene Luftabwehr habe die Drohnen abwehren können, Zerstörungen im Stadtgebiet habe es vorerst nicht gegeben, hieß es.



Die ukrainische Luftabwehr fängt eine Shaed-Drohne iranischer Bauart über Kiew ab. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

9. September, 6.04 Uhr: Russen-Drohne in Lettland abgestürzt

In Lettland ist nach Angaben von Staatspräsident Edgars Rinkevics eine russische Kampfdrohne abgestürzt. Das Flugobjekt sei am Samstag "im östlichen Teil des Landes", erklärte Rinkevics am Sonntag im Onlinedienst X. Dem Verteidigungsministerium in Riga zufolge war die Drohne vom benachbarten Belarus aus in den lettischen Luftraum eingedrungen und ging in der Gemeinde Rezekene zu Boden.



8. September, 17.44 Uhr: Ukrainische Drohne trifft Treibstofflager in Russland

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei einem Drohnenangriff auf die südrussische Region Belgorod ein Treibstofflager in Brand gesetzt. Unter Berufung auf Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow meldete die russische Staatsagentur Tass, dass eine Kampfdrohne das Lager im Bezirk Wolkonowsk getroffen habe. "Durch die Explosion sind die Tanks in Brand geraten."