Aktivisten fordern mehr Artenschutz in Sachsen

Dresden - Weltweit verschwinden immer mehr Tierarten. Deshalb soll am morgigen Internationalen Tag der Artenvielfalt daran erinnert werden, dass die Zerstörung der Natur bekämpft werden muss. So auch in Sachsen, wo eine Initiative dazu aufruft, Tierarten in der Königsbrücker Heide zukünftig besser zu schützen.