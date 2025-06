Wanderer entdecken offenbar hochgiftige Substanz im Wald

Suhl - In Suhl wurde am Wochenende eine offenbar hochgiftige Substanz gefunden.

Alles in Kürze

Wanderer hatten die Tonnen gefunden und danach die Einsatzkräfte informiert. (Symbolfoto) © 123rf/dmytro125

Wie die Polizei inzwischen mitteilte, hatten Wanderer in einem Wald nahe dem Ortsteil Schmiedefeld am Rennsteig zwei verdächtige Tonnen in einer Schutzhütte entdeckt.

Neben den Beamten rückte auch die Feuerwehr in das Waldgebiet aus. In speziellen Schutzanzügen wurden die Behälter unter die Lupe genommen und anschließend entsorgt.

Welcher Inhalt sich in den Tonnen befand, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Den Angaben nach waren die Behälter jedoch als hochgiftiges Pulverkonzentrat beschriftet.