Besondere Aktion: Warum am Samstag Zehntausende entlang des Rheins aufräumen

Düsseldorf/Köln - Entlang des Rheins in Köln und Düsseldorf aber auch im Ruhrgebiet sind am heutigen Samstag bis zu 30.000 ehrenamtliche Müllsammlerinnen und Müllsammler unterwegs. Ihre Mission: Die Flüsse sauber zu halten.

Die Aktion ist also nicht nur als reiner Aufräumtag zu verstehen, sondern auch als Hinweis an die Menschen ihren Müll nicht einfach in den Gewässern zu entsorgen.

Wer jetzt Lust hat, noch spontan mitzumachen braucht einfach nur zu den Treffpunkten zu gehen und dann mitanzupacken. In Düsseldorf ist das die Materialausgabestelle an der Oberkasseler Brücke, in Köln ist der Treffpunkt der lokalen Müllsammelgruppe K.R.A.K.E. an der Skater-Bahn.

Weitere Informationen zum Ablauf, den weiteren Treffpunkten in eurer Nähe und zu den Hintergründen findet ihr auf der Homepage von RheinCleanUp.