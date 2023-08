Extrem-Sportler auf neuer Mission: Nur in Badehose 500 Kilometer durch den Hudson River!

Bei seinen Expeditionen ist Lewis Pugh (53) nie allein. Zu seinem Team gehört auch ein Vierbeiner. © Screenshot/Facebook/LewisPughOceans

Lewis Pugh ist ein Mann der Rekorde. Als erster Mensch durchschwamm der 53-jährige Brite der Länge nach den Ärmelkanal und durchquerte alle fünf Weltmeere. Am Sonntag begann für ihn ein neues Abenteuer.

Pugh, der als bester Kaltwasserschwimmer der Welt gilt, ist nebenher nicht nur Anwalt für Seerecht, sondern auch Schirmherr des UN-Umweltprogramms. Um auf die Bedeutung gesunder Flussökosysteme hinzuweisen, krault er sich nun durch den berühmten Hudson River im US-Bundesstaat New York.

Wie die Vereinten Nationen (UNO) mitteilten, wird seine schwimmende Reise rund 500 Kilometer lang sein und ihn von der Quelle des Flusses in den Adirondack Mountains bis zur Mündung in den Atlantik in New York City, dem Sitz der UNO, führen.

Spätestens am 20. September will Pugh ankommen. Genau dann, wenn die UNO-Mitgliedsstaaten mit der Ratifizierung des Hochseeabkommens zum Schutz der Artenvielfalt in internationalen Gewässern beginnen.