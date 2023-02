Neue App verspricht Hilfe bei Sperrmüll-Entsorgung

Sperrmüll lässt sich in Hamburg auf den Recyclinghöfen der Stadtreinigung entsorgen. Um dort hinzukommen, braucht man ein Auto. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Die App verspricht einen Marktplatz, der schnell und einfach Unterstützung bei Lieferungen, Einkäufen, Umzügen und Recycling von Gegenständen jeder Größe bietet, heißt es in einer Mitteilung zum Start. Sie richtet sich vor allem an Menschen ohne Auto.

Privatpersonen stellen rein, was sie benötigen und was sie dafür zahlen wollen. Ein Blick in die App zeigt, um was es geht.

Mal möchte jemand eine alte Matratze loswerden und bietet dafür 19 Euro an. In einem anderen Fall geht es um das Tragen von Kartons und zwei Sofas, für eine Stunde Aufwand werden 40 Euro versprochen. Es lassen sich aber auch Möbelkäufe nach Hause liefern.

Andere Nutzer können sich auf die Anzeigen bewerben, auch bei ihnen soll es sich ausschließlich um Privatpersonen handeln. Sie werden erst bezahlt, wenn der Auftrag erledigt wurde.

Dazu müssen sie beispielsweise auf dem Recyclinghof der Stadtreinigung ein Foto machen sowie Koordinaten und Uhrzeit angeben. So soll sichergestellt werden, dass Müll auch wirklich fachgerecht entsorgt wird.