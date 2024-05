14 Tote bei verheerendem Feuer in mehrstöckigem Wohnhaus

Hanoi - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind 14 Menschen ums Leben gekommen.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten. © AFP/Linh Dan

Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war in der Nacht (Ortszeit) in einer engen Gasse im geschäftigen Viertel Cau Giay aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Das betroffene Gebäude bestand der Zeitung "VnExpress" zufolge aus zwei Blöcken mit je zwei und drei Stockwerken.

Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 24 Menschen in dem Haus, darunter 17, die dort Zimmer gemietet hatten.

Die Einsatzkräfte brachten die Flammen nach etwa einer Stunde unter Kontrolle.