27 Arbeiter kommen bei Brand in Bergwerk ums Leben

Lima (Peru) - Bei einem Brand in einem Bergwerk in Peru sind einem Bericht zufolge 27 Menschen ums Leben gekommen.

In einem Bergwerk in Peru sind bei einem Unfall 27 Menschen gestorben. (Symbolbild) © 123rf.com/nordroden

Das meldete die peruanische Zeitung La República in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben.

Der Unfall ereignete sich am Samstag (Ortszeit) demnach in der Yanaquihua-Mine in der Provinz Condesuyos.

Der Brand sei durch einen Kurzschluss verursacht worden.