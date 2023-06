3. Juni 1998: Mehr als 100 Menschen sterben bei Zugunglück von Eschede

Eschede - Am heutigen Samstag jährt sich das verheerende Zugunglück von Eschede ( Niedersachsen ) zum 25. Mal. Hinterbliebene und Opfer werden zum Zeitpunkt des Unglücks um 10.59 Uhr zum stillen Gedenken am Mahnmal zusammenkommen.

Hunderte von Helfern versuchen am 3. Juni 1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 Opfer des Zugunglücks von Eschede zu bergen. © Ingo Wagner/dpa

Bei der anschließenden Gedenkfeier wird es auch Ansprachen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) und Bahn-Chef Richard Lutz (59) geben, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Am 3. Juni 1998 war der Intercity-Express 884 "Wilhelm Conrad Röntgen" auf dem Weg von München nach Hamburg, als sich in Eschede ein gebrochener Radreifen an einer Weiche verhakte.

Mehrere Waggons des Zuges prallten bei Tempo 200 gegen eine Straßenbrücke, 101 Menschen starben.