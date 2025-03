Albtraum in Skigebiet: Familienvater stirbt nach Sturz von Sessellift

Jeffrey Zinne (†37, r.) hinterlässt seine Frau Meghan (l.) sowie seinen zweijährigen Sohn. © gofundme.com/Esther Jense//Meghan Zinne

Dies berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Angaben von örtlichen Behörden sowie eines Sprechers des Skigebiets. Demnach war der Snowboarder am Montagmittag, dem 10. März (Ortszeit), alleine in einem Dreiersessel in den Beartooth Mountains unterwegs und stürzte in nicht näher benannte Tiefe.

Der 37-jährige Jeffrey Zinne wurde in ein Krankenhaus gebrach. Dort verstarb er am Mittwoch an den Folgen seines Sturzes.

Mehr als 100 Menschen befanden sich während des Unglücks auf dem Lift, der anschließend gestoppt wurde. Alle Personen an Bord mussten evakuiert werden. Ein Sprecher der Red Lodge Mountains, Troy Hawks, gab an, dass der Lift ein mechanisches Problem hatte.