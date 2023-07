Aufzug stürzt in die Tiefe: Sieben Bauarbeiter sterben!

Auf der indonesischen Insel Sumatra ereignete sich ein tragisches Unglück auf einer Baustelle. (Symbolbild) © hxdbzxy/123rf

Zwei weitere seien schwer verletzt worden und würden wegen Knochenbrüchen und Kopfverletzungen behandelt, sagte ein Arzt im Bumi Waras Hospital auf Sumatra am Donnerstag.

Die Männer seien am Mittwoch in der Provinz Lampung im Süden der Insel in einem Lastenaufzug unterwegs gewesen, als dieser plötzlich vom fünften Stock in die Tiefe gestürzt sei, teilte die Polizei mit.

Das Unglück geschah auf einer Baustelle an einer islamischen Privatschule.