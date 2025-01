Ausgebuchtes Ski-Resort in Flammen: Mindestens zehn Tote!

Kartalkaya - Bei einem Feuer in einem türkischen Ski-Resort haben mehrere Menschen ihr Leben verloren. Dutzende wurden verletzt.

Mindestens zehn Menschen kamen ersten Erkenntnissen bei dem Hotel-Brand ums Leben. © IHA/AP/dpa

In der Nacht auf Dienstag geriet gegen 4 Uhr ein Hotel in dem Skigebiet Kartalkaya in Brand, wie die türkische Nachrichtenagentur IHA mitteilte.

In der Region nördlich von Ankara war dem Bericht zufolge gerade Hochsaison, die Unterkunft entsprechend ausgebucht.

Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich in dem Hotel rund 234 Personen aufgehalten haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge verloren mindestens zehn Menschen in den Flammen ihr Leben. Mindestens 32 Weitere wurden verletzt.