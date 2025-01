Ausgebuchtes Ski-Resort in Flammen: Zahl der Toten steigt auf 76

Kartalkaya - Bei einem Feuer in einem türkischen Ski-Resort haben über 70 Menschen ihr Leben verloren. Dutzende wurden verletzt.

Das Feuer im Hotel hat dutzende Menschen das Leben gekostet. © IHA/AP/dpa

In der Nacht auf Dienstag geriet gegen 4 Uhr ein Hotel in dem Skigebiet Kartalkaya in Brand, wie die türkische Nachrichtenagentur IHA mitteilte.

Dort, im Köroğlu-Gebirge, war dem Bericht zufolge gerade Hochsaison, die Unterkunft entsprechend ausgebucht. Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich in dem Hotel rund 234 Personen aufgehalten haben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen inzwischen löschen und die schweren Schäden im Innern des Hotels "Grand Kartal" begutachten.

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya (56) teilte am Abend mit, dass 76 Menschen ihr Leben verloren haben. 52 Opfer seien inzwischen identifiziert worden. Mehr als 50 personen wurden verletzt.

Derweil kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (70) an, "die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen". Inzwischen wurden vier Personen festgenommen, unter ihnen auch der Hoteldirektor.