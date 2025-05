Ballspiel endet in Tragödie: Kind von Krokodil zerfleischt

Air Hitam Laut (Indonesien) - An einem sonnigen Nachmittag trafen sich ein paar Freunde, um an einem Fluss in der Nähe des Dorfes, in dem sie lebten, ein bisschen Fußball zu spielen. Doch plötzlich zerrte ein schuppiges Ungetüm einen der Jungen in die trüben Tiefen des Flusses und tötete ihn an Ort und Stelle.

Immer wieder kommt es in Indonesien zu Krokodil-Angriffen. Die Reptilien machen vor niemandem halt. (Symbolbild) © Muhammad Taufan/dpa

Laut einem Bericht des indonesischen Nachrichtenportals "Radarsatu" ereignete sich der verheerende Angriff am vergangenen Samstagnachmittag gegen 13 Uhr (Ortszeit) in einem kleinen Dorf namens Air Hitam Laut an der Ostküste des Landes.

Zusammen mit einigen seiner Freunde hatte sich der 13-jährige Muhammad, der von seinen Freunden und seiner Familie immer Putra genannt wurde, nicht weit vom Haus seiner Eltern zum Fußballspielen verabredet.

Da das kleine Dorf mitten in einem dichten Wald liegt und die vielen Pflanzen das Spielen sehr stark erschweren, mussten die Kinder an das Ufer eines Flusses ausweichen.

Dort standen sie also und kickten sich den Ball hin und her, doch plötzlich flog dieser in das trübe Wasser des Flusses. Putra fasste den Entschluss, den Ball wieder zurückzuholen, und wagte sich in den Strom.

Dann machte er einen Satz nach vorn, um sich die Kugel zu schnappen, doch er tauchte nicht wieder auf.