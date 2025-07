Biker filmt seinen eigenen Tod: Tragisches Braunbär-Drama in den Karpaten

"Da ist der Bär! Wie schön! Er kommt auf mich zu!", sagte der Tourist noch fröhlich in die Kamera. Doch das Muttertier fühlte sich bedroht und griff sofort an.

Andere Biker, die den verstörenden Vorfall beobachteten, riefen den Notruf. Die geschundene Leiche des Italieners wurde nach einer Stunde Suche in einer 60 Meter tiefen Schlucht am Ufer des Sees Vidradu entdeckt, berichtet die Zeitung "Ziardul din Muscel". Im Wald fanden die Einsatzkräfte die zerrissene Motorradkluft des Italieners und Leichenteile.

Tragisch: Vor seinem Tod teilte Omar noch ein Selfie mit einem Braunbären bei Facebook. "Heute waren die Braunbären die Protagonisten, aber auch märchenhafte Landschaft. Es heißt, das ist die schönste Straße der Welt", schrieb er dazu. Keine 24 Stunden später war der Flughafenmitarbeiter tot.

Auch für die Bärin endete die Begegnung tödlich. Als die Einsatzkräfte die Leiche bergen wollten, griff das aufgebrachte Tier auch sie an. Ein Jäger musste den Braunbären erschießen, berichtet die Zeitung Libertate.

Immer wieder kommt es an der Transfagarasan-Straße zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bären und Menschen. Schätzungen zufolge leben dort viermal mehr Tiere, als in der freien Natur üblich. Für die Tiere ist es einfacher sich von Touristen füttern zu lassen, als im Wald auf die Jagd zu gehen. An der ganzen Straße gilt ein strenges Fütter-Verbot. Warnschilder weisen in mehreren Sprachen darauf hin.