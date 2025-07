Blutiger Unfall bei Stierkampf: Arterie von Hörnern durchbohrt

Madrid - Nach einem blutigen Stierkampf in der spanischen Hauptstadt schwebt ein "Matador" in Lebensgefahr.

Im Zuge der umstrittenen Stierkämpfe kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. (Archivbild) © Miguel Oses/AP/dpa

Am Samstag standen sich in einer Arena in Madrid der Stierkämpfer Sergio Rollón und ein furchteinflößender Bulle gegenüber. Der Kampfstier hatte bereits mehrere Spieße (sogenannte "Baderillas") im Nackenbereich stecken und blutete stark, wie TV-Aufnahmen des Senders "TeleMadrid" zeigen.

Als Rollón mit seinem Degen gerade zum finalen Stich direkt zwischen die Schulterblätter ansetzen wollte, passierte das Unglück. Das verwundete und erschöpfte Tier parierte den Hieb des Stierkämpfers, bohrte stattdessen die eigenen Hörner in den Unterleib des Mannes und schleuderte ihn zu Boden.

Laut Angaben der spanischen Stierkampf-Liga "Liga Nacional de Novilladas" sei die Oberschenkelarterie des Matadors getroffen worden, mehrere Venen seien gerissen. Stark blutend und sichtlich benommen wurde Rollón aus der Arena getragen, nachdem es Helfern gelungen war, den wütenden Stier von ihm abzuhalten.

Der Matador habe durch den Horn-Einstich derart viel Blut verloren, dass eine Bluttransfusion notwendig gewesen sei, um sein Leben zu retten: "Wir dachten, er würde sterben", erklärte ein beteiligter Chirurg in einer Mitteilung der Stierkampf-Liga.