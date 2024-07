Boot kentert bei schwerem Wellengang: Drei Menschen sterben, darunter Kinder

Arizona (Vereinigte Staaten) - Drei Menschen, darunter zwei Kinder, starben bei einem Bootsunglück auf dem Lake Powell im US -Bundesstaat Arizona. Mehrere Menschen befinden sich noch immer in kritischem Zustand.

Mehrere Menschen gehen bei einem Bootsunglück auf dem Lake Powell über Bord. Drei Personen sterben dabei. © Screenshot/Facebook/Coconino County Sheriff's Office

Ein rund 8 Meter langes Pontonboot wurde am vergangenen Freitagnachmittag von einem Bootsfahrer abgeschleppt, als starker Wellengang zum Kentern des abgeschleppten Bootes führte.

Wie Beamte des Coconino County in einem Statement auf Facebook mitteilen, wurden einige der insgesamt 11 Passagiere unter dem Ponton eingeklemmt.

Passagiere von vorbeifahrenden Booten versuchten, die gekenterten Menschen aus dem Wasser zu retten. Nur eine Person konnte sich auf dem umgekippten Boot halten.

Einsatzkräfte reagierten augenblicklich auf den Notruf und fanden das Boot in der Mündung des Navajo Canyon. Einige der Verunglückten wurden noch vor Ort medizinisch versorgt, zwei weitere Personen wurden per Helikopter sofort in anliegende Krankenhäuser gebracht.

Doch die 72-jährige Melissa Bean und die beiden vier Jahre alten Jungen Gabriel Hart und Zeniff Cox starben bei dem Unglück. Zwei weitere Angehörige der Verstorbenen sollen sich währenddessen im Krankenhaus in kritischem Zustand befinden.