Sechs Eingriffe auf einmal: Frau stirbt nach achtstündiger Schönheitsoperation!

Sobral (Brasilien) - Viviane Lira Monte (24) wollte etwas an ihrem Aussehen verändern. Um das zu erreichen, entschied sie sich für sechs Eingriffe auf einmal bei einem brasilianischen Schönheitschirurgen - wenig später war sie tot.

Acht Stunden dauerte die Operation insgesamt. (Symbolbild) © 123RF/bogdanhoda

Das Unglück ereignete sich in Sobral im brasilianischen Bundesstaat Ceará. Dort hatte die 24-Jährige online ein Angebot des Chirurgen entdeckt, wie "Mirror" berichtet.

Sie plante mehrere Eingriffe in einem Atemzug, wollte anscheinend damit Geld sparen, doch da ahnte sie noch nicht, dass das fatale Folgen haben sollte.

In der Sitzung am 31. August unterzog sie sich einer achtstündigen Operation mit Brustverkleinerung und Fettabsaugung an Bauch, Armen, Rücken und Kinn. Anschließend sollte etwas von dem abgesaugten Fett dann noch für einen größeren Po sorgen.

Laut Angehörigen wurde sie gerade mal 15 Stunden nach der OP wieder aus dem Hospital do Coração de Sobral entlassen. Sofort machten sich Komplikationen bemerkbar.

Sie litt an schrecklichen Schmerzen und ihr Blutdruck sank rapide, weshalb sie direkt in die Notaufnahme kam. Von dort wurde sie dann aufgrund ihrer schlechten Situation auf die Intensivstation eines größeren Krankenhauses gebracht.