Deutscher Urlauber verschwindet auf Wanderung: Stunden später wird seine Leiche entdeckt

Ein deutscher Tourist kommt abends von einem Wanderausflug in Italien nicht zurück. Nach stundenlanger Suche wird seine Leiche im Wald entdeckt.

Como (Italien) - Am Comer See in Oberitalien ist nach Angaben der Polizei ein deutscher Urlauber tot aufgefunden worden, der nach einer Wanderung nicht mehr zurückgekehrt war.

Alles in Kürze Deutscher Urlauber verschwindet auf Wanderung am Comer See.

Leiche wird Stunden später in Waldgebiet entdeckt.

Todesursache: Herzversagen wird vermutet.

Suche mit Hubschraubern und Handy-Ortung durchgeführt.

Comer See ist beliebtes Ziel für deutsche Touristen. Mehr anzeigen

Nach einer stundenlangen Suche wurde die Leiche eines deutschen Urlaubers in der italienischen Gemeinde Barni entdeckt. © Vigili del Fuoco Der Mann war am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Nach stundenlanger Suche wurde seine Leiche schließlich in einem Waldgebiet in der Nähe der Gemeinde Barni entdeckt, im Hinterland des Touristenortes Bellagio. Zum Alter und zur Herkunft des Mannes machten italienische Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben. Als Todesursache wird Herzversagen vermutet. An der Suche waren über dem dichten Waldgebiet auch Hubschrauber beteiligt. Schließlich konnte das Handy des Mannes geortet werden. Kurz darauf wurde am Vormittag seine Leiche entdeckt.

Leiche in beliebter Touristen-Region entdeckt