"Disney on Ice"-Eisläuferin nach Sturz schwer verletzt, doch die Show geht weiter

Minneapolis (USA) - Drama bei "Disney on Ice": Eine Eisläuferin stürzte während einer Show, verletzte sich dabei schwer.

Die Show ging danach sogar noch weiter. Eine Zuschauerin zeigte sich darüber sehr glücklich. "Ich bin überaus dankbar für das verbleibende Personal und die Künstler, die weitergemacht haben, denn so bleibt der Zauber für die Kinder erhalten."

In einem Statement bestätigte die Eventreihe den Vorfall. "Disney On Ice freut sich über die guten Wünsche unserer Fans, während sich unser Teammitglied erholt."

Der Vorfall ereignete sich bei der Vormittagsshow im Target Center in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota.

Wie " Metro " berichtet, wurde die Frau nach dem Sturz direkt ins Krankenhaus gebracht. Dort war sie am Sonntagmorgen in einem kritischen, aber stabilen Zustand.

Die "Belle"-Darstellerin verunglückte, als sie von einem anderen Eisläufer - dem Biest - in die Luft gehoben wurde.

Disney On Ice tourt noch durch weitere amerikanische Städte. Auch in Deutschland stehen im März Termine an.