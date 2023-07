16.07.2023 16:10 924 Dreistöckiges Wohngebäude stürzt ein: Menschen unter den Trümmern verschüttet

Eine Tragödie brach über Neapels Nachbarort herein. Am heutigen Sonntagmorgen krachte ein Wohnhaus in Torre del Greco (Kampanien, Italien) in sich zusammen.

Von Chris Pechmann

Torre del Greco - Eine Tragödie brach über Neapels Nachbarort herein. Am heutigen Sonntagmittag krachte ein Wohnhaus im Zentrum von Torre del Greco (Kampanien, Italien) in sich zusammen. Das zusammengestürzte Wohngebäude befand sich im antiken Zentrum der Stadt. © News5 Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, sind die Einsatzkräfte samt Hundestaffel zum aktuellen Zeitpunkt noch vor Ort, um weitere Menschen aus den Trümmern zu bergen. Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica wurden bereits drei Personen lebendig gerettet, darunter zwei Männer und eine 19-jährige Frau. Weiterhin wurden zwei vorbeilaufende Passanten durch herabfallende Steine verletzt. Unglück Drama in den Alpen! Drei Deutsche sterben innerhalb von zwei Tagen Wie Corriere del Mezzogiorno berichtete, wurde das Gebäude von mehreren Familien bewohnt, die meisten Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes, gegen 11.30 Uhr, jedoch am Meer. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. © News5 Die Ursache für das Unglück ist bislang noch unbekannt.

Titelfoto: Fotomontage: NEWS5//NEWS5