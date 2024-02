09.02.2024 17:19 1.057 Er verschwand vor Monaten: Vermisster Deutscher tot in Schlucht entdeckt

In Slowenien sind die Überreste eines seit August vergangenen Jahres vermissten Deutschen in einer Schlucht in den Dinarischen Alpen gefunden worden.

Bovec (Slowenien) - In Slowenien sind die Überreste eines seit August vergangenen Jahres vermissten Deutschen in einer Schlucht in den Dinarischen Alpen gefunden worden. Ein Deutscher (†55) wurde tot in einer Schlucht nahe dem slowenischen Bovec entdeckt. (Symbolbild) © 123RF/kavram Die slowenische Polizei im Gebirgsort Bovec bestätigte am heutigen Freitag, dass man die Leiche des Mannes nach forensischen Untersuchungen identifiziert habe. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, teilte die Polizei weiter mit. Der 55-Jährige war zuletzt am 26. August 2023 in Bovec gesehen worden. Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass er am 29. August auf den Cukla-Gipfel gestiegen war. Ende Dezember 2023 fand ein anderer Tourist zufällig in einer Schlucht bei Bovec die Leiche, die zunächst schwer zu identifizieren war. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. (Symbolbild) © 123RF/Jerome Cid Das von Karsthöhlen durchsetzte Gebiet gilt als sehr anspruchsvoll für Wanderer.

