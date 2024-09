Explosion in Ingolstadt! Frau mit Heli in Klinik geflogen: Nachbar wird zum Held

Ingolstadt - Eine 66-Jährige hat bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in ihrer Wohnung in Ingolstadt schwere Verletzungen erlitten. Ein Nachbar rettete ihr das Leben.

Ein Rettungshubschrauber flog die 66-Jährige in eine Spezialklinik. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Montag hörte der 49-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Explosionsgeräusch. Anschließend sah er, wie Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sambergerstraße in Ingolstadt stieg.

Er wählte den Notruf, eilte anschließend zu der Wohnung und half der 66-jährigen Bewohnerin ins Freie.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte die Frau in ihrem Wohnzimmer die Kartusche eines Gaskochers wechseln. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Explosion, wodurch sich die Rentnerin Brandverletzungen zuzog und das Sofa Feuer fing.

Die Frau wurde mit schweren Verbrennungen an den Händen und im Gesicht mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.