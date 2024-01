Explosion in Kraftwerk: Schwarze Rauchsäule steht über der Stadt

Tokio (Japan) - In Japan hat sich in einem Wärmekraftwerk eine Explosion ereignet.

Vom Kraftwerk stieg schwarzer Rauch auf. © Screenshot/X/ ぺー@ハイボール美味い

Wie japanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Feuerwehr meldeten, stand eine Heizkesselanlage in dem in der Präfektur Aichi gelegenen Kraftwerk Taketoyo in der gleichnamigen Stadt in Flammen.

Auf Fernsehbildern waren mehrere niedrige Feuer und schwarzer Rauch zu sehen. Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben.