Horror-Fund in Hai-Magen: Leiche einer offenbar verschwundenen Touristin entdeckt!

Osttimor - Ein Fischer in Osttimor hat anscheinend die menschlichen Überreste einer verschwundenen Touristin aus den USA entdeckt - im Magen eines Hais! Zuvor soll die 68-Jährige während eines Tauchausflugs von der Strömung mitgerissen worden sein. Tagelang galt sie als verschollen.

In einem Hai befanden sich die Überreste einer offenbar verschwundenen US-Touristin. (symbolfoto) © Helmut Fohringer/EPA/dpa

Wie die britischen Medien "Daily Mail" und "The Sun" berichteten, handelte es sich bei der Frau um die 68-jährige Urlauberin Colleen M. aus dem US-Bundesstaat South Dakota. Sie war mit Freunden und einem Reiseleiter im Meer vor den indonesischen Insel Reong unterwegs, als sich die Tragödie am 26. September ereignete.

Rettungsteams suchten tagelang nach ihr, brachen die Suche am 3. Oktober aufgrund gefährlicher Bedingungen auf See jedoch ab. Am gestrigen Sonntag machte ein Fischer im Nachbarland Osttimor den Horror-Fund.

"Der Hai wurde gefangen, aber er war nicht bei normaler Gesundheit. Ich dachte, er hätte Plastik oder ein Fischernetz verschluckt. Er wurde aufgeschnitten, um das Problem zu finden, und darin befanden sich die Überreste einer Frau", zitieren die Medien den Fischer.