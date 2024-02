Flugzeug stürzt in Wohnmobil-Park: Mehrere Menschen tot

Clearwater (USA) - Ein schweres Flugzeug-Unglück im US-Bundesstaat Florida hat mehrere Menschen das Leben gekostet. Am Donnerstagabend (Ortszeit: 19 Uhr) stürzte ein Flieger auf einen Wohnwagenpark.

Feuerwehrleute stellten mehrere Todesopfer fest. © OCTAVIO JONES / AFP

Die genaue Zahl der Toten steht noch nicht fest: "Ich kann bestätigen, dass wir mehrere Todesopfer sowohl im Flugzeug als auch in den Wohnmobilen zu beklagen haben", verkündete Scott Ehlers, Feuerwehrchef der Küstenstadt Clearwater, auf einem Pressetermin.

Die Kameraden wurden alarmiert, weil ein Flugzeug in Not geraten war.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP war der Pilot einer Beechcraft-Bonanza-V35 kurz nach dem Start in Turbulenzen geraten.

Sein Flugzeug stürzte ab und ging in Flammen auf. Mindestens drei Häuser gerieten in Brand, außerdem wurde ein Haus stark in Mitleidenschaft gezogen, als das Flugzeug darauf stürzte.