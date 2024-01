Frau kracht mit Auto in Walmart und stirbt

Newton (USA) - Heftiger Vorfall im US-Bundesstaat Kansas! Eine Frau fuhr am gestrigen Freitag mit ihrem Auto unmittelbar in eine Walmart-Filiale und starb dabei.

An der Stelle eines Optikers wurde die Gebäudewand zerstört. © Bildmontage: Facebook Screenshot Newton Fire/EMS

Wie die Polizei von Newton mitteilt, handelt es sich bei der Toten um Wanda Hoyle, die 69 Jahre alt wurde und vermutlich einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Deshalb rauschte die US-Amerikanerin mit ihrem Fahrzeug an der Stelle in das Gebäude, wo sich ein Optiker befindet. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und konnte vor Ort nur noch für tot erklärt werden, berichtet 12 News. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Fotos von Feuerwehr und Polizei zeigen, dass durch die Kollision die Wand zu Bruch ging und Trümmerteile herumlagen.

Nach dem tragischen Vorfall wurde aus Sicherheitsgründen zunächst die Evakuierung des Supermarkts beschlossen. Anschließend ordnete die Stadt die Sperrung des Gebäudes an, um die Einsturzgefahr zu untersuchen.