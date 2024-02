Frau stürzt in 15 Meter tiefen Kanalschacht: Eltern müssen alles mitansehen

Prag (Tschechien) - Im Prager Stadtteil Petrovice ist eine junge Frau in einen rund 15 Meter tiefen Kanalschacht gestürzt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, musste sie mithilfe von Bergsteiger-Ausrüstung geborgen werden. Sie sei mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.