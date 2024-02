10.02.2024 11:07 Frau und ihre erwachsenen Kinder stürzen bei Wanderung in den Tod

Am Berg Rochers-de-Naye in den Schweizer Alpen sind eine Niederländerin und ihre beiden erwachsenen Kinder in den Tod gestürzt.

Lausanne (Schweiz) - Eine Niederländerin und ihre beiden erwachsenen Kinder sind bei einer Wanderung in der Schweiz in den Tod gestürzt. Der rund 2000 Meter hohe Berg Rochers-de-Naye ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet eine prima Sicht aufs Alpenpanoama. (Archivbild). © Jean-Christophe Bott/dpa Die 57-Jährige sowie ihre Tochter (25) und der Sohn (22) waren am Mittwoch zu einer Wandertour aufgebrochen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden. Sie waren in dem Gebiet des Bergs Rochers-de-Naye oberhalb von Montreux gewesen. Nach einer großen Suchaktion fand die Polizei ihre Leichen am Freitag, dem 9. Februar rund 300 Meter unterhalb eines steilen Wanderwegs, wie sie am Samstag mitteilte. Die Unglücksursache wurde noch untersucht. Der Sohn lebte in der Region von Lausanne, seine Schwester und Mutter in den Niederlanden. Unglück Er verschwand vor Monaten: Vermisster Deutscher tot in Schlucht entdeckt Der Berg Rochers-de-Naye ist 2042 Meter hoch und ein beliebtes Ausflugsziel. Eine Zahnradbahn bringt Besucher und Wanderer vom Genfersee aus auf über 2000 Meter. Von oben ist bei guter Sicht das Alpenpanorama zu sehen, vom Eiger bis zum höchsten Berg Europas, dem Mont Blanc.

Titelfoto: Jean-Christophe Bott/dpa