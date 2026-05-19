19.05.2026 17:01 Gas als Gefahr, nicht nur in Görlitz: Tödliche Wohnhaus-Explosionen in Deutschland

Während nach dem Hauseinsturz in Görlitz die Sorge um die Vermissten wächst, erinnern frühere Unglücke daran, welch schlimme Folgen Explosionen haben können.

Von Marc Fleischmann Berlin - Schwere Explosionen in Gebäuden können diese komplett zerstören und Menschen töten. Austretendes Gas wird hier immer wieder als mögliche Ursache genannt. Eine Auswahl dramatischer Fälle aus Deutschland:

Januar 2026 – Baden-Württemberg

Albstadt - Eine massive Explosion zerstört im Januar 2026 ein Wohnhaus in Albstadt vollständig. Ein 33-jähriger Vater, seine 30 Jahre alte Frau und ihr sechsjähriges Kind kommen ums Leben. Die Druckwelle beschädigt mehrere Nachbarhäuser schwer. Der Oberbürgermeister spricht öffentlich von einer Gasexplosion.

Anfang des Jahres wurde die Stille im bayrischen Albstadt von einer fürchterlichen Explosion zerrissen. © Holger Much/Stadtverwaltung Albstadt/dpa

Mai 2019 – Bayern

Rettenbach am Auerberg - Nach der Explosion eines Wohnhauses im Allgäu finden Rettungskräfte den 42-jährigen Bewohner und seine siebenjährige Tochter tot in den Trümmern. Die Mutter wird schwer verletzt geborgen. Das Gebäude stürzt komplett ein, Trümmerteile fliegen mehr als 100 Meter weit. Ermittler identifizieren später eine beschädigte Gasleitung als Ursache der Explosion.

In dem zerstörten Haus wurde nach Vermissten gesucht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

August 2018 – Hessen

Knüllwald-Wallenstein - Ein Wohnhaus im nordhessischen Knüllwald-Wallenstein bricht im August 2018 nach einer Gasexplosion vollständig zusammen. Beide Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 74 und 79 Jahren, kommen dabei ums Leben. Auch hier untersuchen die Ermittler einen Zusammenhang mit der Versorgung.

Juni 2018 – Bremen

Bremen - Bei der Explosion eines Reihenhauses in Bremen sterben im Juni 2018 eine 41-Jährige, ihr siebenjähriger Sohn und eine 70-jährige Nachbarin. Das Gebäude wird vollständig zerstört, auch das angrenzende Haus brennt teilweise nieder. Ermittler gehen davon aus, dass die Frau die Gasleitung manipuliert hat. Ein verschickter Abschiedsbrief erhärtet den Verdacht.

September 2006 – Bayern

Grund für die tödliche Explosion soll ein Montagefehler bei einem Flüssiggastank neben der Bäckerei gewesen sein. (Symbolfoto) © 123rf/mulderphoto