Güterzug mit Zement entgleist: Lokführer stirbt bei Unglück

Geseke - Ein mit Zement beladener Güterzug ist in Geseke westlich von Paderborn in Nordrhein-Westfalen entgleist - dabei kam nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei der Lokführer ums Leben. Die Behörde geht nicht davon aus, dass es weitere Todesopfer gibt, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst war unklar, ob sich noch eine weitere Person in der Lok des Güterzuges befunden hatte.