Hat ihr jemand etwas angetan? Misswahl-Kandidatin (†23) tot in Wohnung entdeckt
Honduras (Zentralamerika) - Die honduranische Schönheitskönigin und Zweitplatzierte der Wahl zur "Miss Universe Tegucigalpa 2026", Wualys Aquino, ist im Alter von nur 23 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.
Wie das brasilianische Magazin O Globo berichtete, verschafften sich Angehörige der Verstorbenen Zutritt zu ihrem Apartment und fanden vor Ort den Leichnam der Frau.
Da sich die 23-Jährige über einen längeren Zeitraum nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet hatte, suchten sie die ehemalige Schönheitskönigin auf.
Gegenüber dem Newsportal verriet die zuständige Polizei, dass ein mögliches Fremdverschulden nicht auszuschließen sei - das Ergebnis der Obduktion stehe jedoch noch aus. Auch die Organisation der Misswahl bestätigte via Instagram das Ableben von Aquino.
"Ehrlich gesagt hat uns dieser Vorfall alle tief getroffen, da er so unerwartet geschah. Wualys war eine Frau, die nicht nur selbst strahlte, sondern auch ihren Mitstreiterinnen half, zu glänzen", hieß es auf Social Media.
Das gesamte "Miss Universe Tegucigalpa"-Team sei dankbar über ihre Teilnahme an der Show gewesen, denn "sie hat wirklich etwas bewirkt."
Nur wenige Wochen vor ihrem Tod: Aquino wird Zweitplatzierte bei Misswahl
Nur wenige Wochen vor ihrem Tod gewann die 23-Jährige denn zweiten Platz der "Miss Universe Tegucigalpa 2026". Noch im Juni teilte die verstorbene Teilnehmerin einen Beitrag in den sozialen Medien und bedankte sich für das einzigartige Abenteuer.
"Über den Titel hinaus nehme ich die Gewissheit mit, bei jedem Schritt mein Bestes gegeben zu haben", schrieb sie unter ihrem Beitrag.
Auf Instagram löste ihr Tod eine Welle der Fassungslosigkeit aus. Zahlreiche User verabschiedeten sich mit bewegenden Worten von der jungen Frau und wünschten ihr nur das Beste. "Ruhe in Frieden", kommentierte ein Nutzer.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/wualysaquino_oficial