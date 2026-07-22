Hat ihr jemand etwas angetan? Misswahl-Kandidatin (†23) tot in Wohnung entdeckt

Honduras (Zentralamerika) - Die honduranische Schönheitskönigin und Zweitplatzierte der Wahl zur "Miss Universe Tegucigalpa 2026", Wualys Aquino, ist im Alter von nur 23 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Die 23-jährige Wualys Aquino wurde vor wenigen Tagen tot aufgefunden. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/wualysaquino_oficial

Wie das brasilianische Magazin O Globo berichtete, verschafften sich Angehörige der Verstorbenen Zutritt zu ihrem Apartment und fanden vor Ort den Leichnam der Frau.

Da sich die 23-Jährige über einen längeren Zeitraum nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet hatte, suchten sie die ehemalige Schönheitskönigin auf.

Gegenüber dem Newsportal verriet die zuständige Polizei, dass ein mögliches Fremdverschulden nicht auszuschließen sei - das Ergebnis der Obduktion stehe jedoch noch aus. Auch die Organisation der Misswahl bestätigte via Instagram das Ableben von Aquino.

"Ehrlich gesagt hat uns dieser Vorfall alle tief getroffen, da er so unerwartet geschah. Wualys war eine Frau, die nicht nur selbst strahlte, sondern auch ihren Mitstreiterinnen half, zu glänzen", hieß es auf Social Media.

Das gesamte "Miss Universe Tegucigalpa"-Team sei dankbar über ihre Teilnahme an der Show gewesen, denn "sie hat wirklich etwas bewirkt."