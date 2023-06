Hochzeitsgäste und Kinder unter den Opfern: Mehr als 100 Tote nach schwerem Bootsunglück

Lagos - Nach einem schweren Bootsunglück in Nigeria ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 106 gestiegen. Wie die Polizei des Bundesstaates Kwara im Westen des Landes am heutigen Mittwoch mitteilte, habe sich das Unglück bereits am Montag, dem 12. Juni, in den Morgenstunden auf dem Fluss Niger ereignet.